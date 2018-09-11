中纪委网站首播安康市“一带一路”系列专题片

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 奚小莉）9月9日，中央纪委国家监委网站“博物馆时光”栏目首播“一带一路”系列专题片第一集《穿越千年，他们重逢在“一带一路”》，引发关注。

据了解，“一带一路”系列专题片由安康市纪委牵头，安康市文化文物广电局、安康博物馆等策划制作完成的。作品创作以安康市出土的“鎏金铜蚕”“独孤信印”胡佣陶俑为代表性的安康文物，运用动漫、特效等创新技术手段，旨在弘扬优秀传统文化及其蕴含的廉政思想。包含视频短片、互动小游戏，以及安康博物馆全景、馆史纵览、镇馆之宝图文展示等内容。第一集视频9月9日在中央纪委网站首播，第二集视频近期播出，后期陆续推送其他内容，将持续展播一个月。

视频《穿越千年，他们重逢在“一带一路”》以安康市出土汉代鎏金铜蚕、胡人俑等国家级文物为主题，通过卡通动漫的鎏金铜蚕与胡人俑对话的形式，讲述与鎏金铜蚕相关的历史故事，以及文物与“一带一路”的渊源。第二集视频《厉害了独孤信的印》以安康市旬阳县出土的国宝级文物独孤信多面体煤精组印为主题，讲述与它有关的历史故事，以及历史人物所折射的廉政思想。

安康市纪委相关人员表示，将以“一带一路”系列专题片播出为契机，今后将着力弘扬优秀传统文化，不断创新党风廉政宣传教育方式，努力使安康的代表性文物和由此展现的优秀传统文化“燃”起来，扩大“秦巴明珠、生态安康”的美誉度和影响力，奋力实现弘扬优秀传统文化、深化廉政教育和廉政文化建设上的追赶超越。

编辑： 高政超