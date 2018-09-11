清涧女子出轨丈夫亲哥被发现 面瓮中投毒致丈夫身亡

西部网讯 2018年5月6日，清涧县玉家河镇野桥畔村村民辛某因不明原因死亡。后经清涧县公安局介入侦查，犯罪嫌疑人为辛某的亲三哥和辛某妻子白某投毒致死，目前清涧县检察院已启动快速逮捕机制。
5月6日，20余名亲友参加完辛某丧事后突然发病，清涧县公安局经化验宴席食物后发现，20余人是吃了含毒食物所致。后对死者辛某进行尸体检验，辛某正是服用了相同的食物而死亡。
清涧县检察院侦监部门迅速指导公安机关收集证据，排除干扰，锁定犯罪嫌疑人，辛某是其亲三哥（以下简称三哥）和辛某妻子白某投毒致死。
据悉，白某与辛某婚后感情不好经常争吵打闹。三哥与白某十余年前就开始有两性关系，被辛某察觉后，辛某多次扬言要“弄死”二人。今年正月初，白某告诉三哥她今年一定要离开辛某和别人一起生活，除非让辛某死，三哥劝白某不要走，辛某交给他“处理”，三哥前后两次找到白某密谋说，他已经把“硼砂”（含呋喃丹的剧毒）放进辛某家窑里的面瓮中了，辛某不久必死，得到白某默许。辛某外出打工回家后，白某多次向村里邻居打听辛某在家的情况。5月6日辛某被发现已死于家中，三哥、白某商定5月8日埋葬辛某。
目前，清涧县检察院已对白某与辛某三哥启动快速逮捕机制。
编辑： 王瑜
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