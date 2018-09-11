陕西公布银西铁路考古成果 发现罕见古墓套古墓现象

西部网讯（记者 苏静萌） “这种后人墓室是在前人墓室的基础上改造而成的现象，在以往的考古发现中极为罕见。”陕西省考古研究院助理研究员苗秩飞说。从2017年9月到2018年2月，苗秩飞和同事们为配合铁路建设，对银西铁路途经的西咸新区秦汉新城和咸阳市礼泉县境内的墓葬和遗址进行了考古发掘，共发掘墓葬21座，这其中就包括这座奇怪的墓葬。

M4全景

这处位于秦汉新城坡刘村的编号为M4的墓葬，由墓道、天井、封门、甬道及墓室等部分构成，水平全长约39.7米，墓底距开口深11.3米。该墓在天井西壁向内掏挖土洞构筑前室和后室，在前室南、北两侧凿挖土洞构筑南、北侧室，各室皆以条砖砌筑互通。据苗秩飞推测，这座墓应该是东汉时期的墓葬。

后人在M4的基础上，改造出了M4-3。

“可能是巧合吧，后来人也看上这块风水宝地，也在这里修了座墓葬。”苗秩飞说。他口中的“后来人修的墓葬”，编号为M4-3，时代应为东汉晚期或三国魏晋之际墓葬。也不知是因为这里风水好，还是因为节俭，亦或是其它原因，这位后来者将M4南侧室、前室、北侧室、甬道和后室分别改建为前室、中室、后室、东侧室和西侧室，于是便有了“古墓套古墓”的奇观。

除了“古墓套古墓”之外，考古工作者还在坡刘村发现了一座少见的五人同棺合葬墓——两男两女分处棺内东、西两侧，一幼儿屈居脚下。据苗秩飞断定，墓葬的时代大致在北宋时期。这两座少见的古墓，为考古工作者研究古代丧葬习俗，提供了宝贵的资料。

编辑： 钟莹