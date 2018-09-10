【丝路新视界】"炒"出国门 让中国口味沿丝路“一路向西”

胡红强正在制作油泼面。

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）出门在外最让人难忘的就是家乡的味道，在乌兹别克斯坦的塔什干就有这样一家主营川湘菜的中国餐馆，让不少身处异国他乡的中国人找到了归属。

位于塔什干市区的中乌餐厅坐落在一条安静的巷子口，大红色的装潢以及门口巨大的“中国馆”三个字都彰显着浓郁的中国风情，进入餐厅，雕梁画栋的木质结构让人仿佛置身一座古朴的茶楼，随着饭点的临近，陆续有食客进入餐厅，熟悉的黄皮肤黑眼睛让大家感到颇为亲切。

店经理贾丽萍来自新疆，因为乌兹别克斯坦有不少中国人在这里工作生活，加之国人对饮食口味的需求，她便与在这里留学六年的弟弟开了这家餐馆，“我们之所以决定在这里开餐馆，除了满足国人的用餐需求外，也是想借助‘一带一路’倡议的提出，让我们正宗地道的中国美食在这里立足生根，并且走的更远。”

说起自家店的美食，贾丽萍告诉记者，自营业以来，店里60~70%的客人来自国内，很多都成了回头客，而许多塔什干当地人也会来这里吃饭，他们对于中餐的喜爱大大出乎她的预料。

经过3个月在这里的生活，贾丽萍感触颇深，“乌兹别克斯坦人素质很高，而且对中国人特别友好，加之这个国家正在逐步加大开放力度，相对于国内来说，这里的发展机遇会更多一些。”

在后厨，随着“刺啦”一声响，一碗滚烫喷香的油泼面就在厨师胡红强的制作下完成了。从老家成都到乌鲁木齐，再到如今的塔什干，胡红强的厨师之旅也正沿着丝绸之路一步步地向西迈进。

作为主厨，追求菜品质量一直都是胡红强所坚持的事情，因此餐馆制作的每一道菜所用的调味品都是从国内购买的，而食材则必须是当日购买的新鲜材料。经过三个月的观察胡红强发现，塔什干当地人喜欢糖醋里脊、酸菜鱼等相对清淡的菜品，而国内的食客依然保持了以香辣为主的饮食习惯，这让他在做菜时能够更加的有的放矢。

“生活这里难免会跟当地人打交道，虽然我不会说他们的语言，但是依靠肢体语言也能完成一些简单的交流，现在我去超市买东西，很多服务员看到我都会跟我打招呼说‘你好’。”谈及未来，胡红强有信心让中国口味在这里站稳脚跟并得到更多人的认可和喜爱。

编辑： 钟莹