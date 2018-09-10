“壮美黄河”第十三届全国网络媒体山西行参观汾河源头和马伦沟旅游扶贫项目

“壮美黄河”第十三届全国网络媒体山西行参观汾河源头

“壮美黄河”第十三届全国网络媒体山西行参观汾河源头

西部网讯 （记者 朱燕）今天（9月10日），参加“壮美黄河--”第十三届全国网络媒体山西行采风活动的70多名记者来到此行的第一站---位于山西省北中部的忻州市，参观了秀美的汾河源头，在宁武县马伦沟村见证了当地政府旅游+扶贫的发展路线给当地老百姓带来的福祉。有水则灵原生态 汾河源头好景致一水之源生万水，万水齐留养万民。

汾河是山西最大的河流，也是黄河的第二大直流。全长716公里，流经6个地市，34个县市，流域面积近4万平方公里，占山西省总面积的四分之一，养育了40%的三晋人民。为此，汾河被山西人民亲切地称作母亲河。2002年，“汾河源头”被水利部门评为国家级风景区，成为宁武芦芽山风景区的核心景区，吸引着无数中外游客。

一直以来，宁武人都称自己为“汾源儿女”，可见他们对汾源的特殊情感。如今的汾河源头绿树成荫、层峦叠翠，一派江南风光，古老的汾河源头又焕发出新的生机。

在淅沥的小雨中漫步汾河源头，感受着清澈的水满山的绿，聆听汾河源头碑座上的“宁武八景图”浮雕---“汾源灵沼、支锅奇石、芦芽滴翠”等景点及三棵树、雷鸣寺的介绍，真的是一种别样的享受。

参观马伦沟旅游扶贫项目

扶贫+旅游 宁武马伦沟发展特色旅游助力脱贫攻坚

当下，旅游业是忻州资源型经济转型的主战场，而乡村旅游又是助力脱贫攻坚的一个非常重要的方面。 9月10日下午，“壮美黄河”——第十三届全国网络媒体山西行来到宁武县马伦沟村进行采风。

据了解，马伦沟旅游扶贫项目目前已显成效。马伦沟位于东寨镇汾河源头西南，全长17公里，东起汾源，西至高桥洼村。通过对河道和沿沟村庄特色风貌的整沟治理，村容村貌得以明显改观。该项目整体完成后对芦芽山风景区整体形象的提升、自然生态资源的保护、旅游基础设施的完善、旅游服务设施的健全，具有重要的作用。

编辑： 谭文婷