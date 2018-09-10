高清组图：第五届丝艺节《一路同心》教师节专场走进西安校园

第五届丝艺节《一路同心》巡回演出走进西安中学校园。

来自意大利的歌唱家表演男声独唱。

西部网讯 今天（9月10日）是第34个教师节，第五届丝绸之路国际艺术节《一路同心》巡回演出走进了西安高级中学的校园。来自丝绸之路沿线各国以及陕西、贵州两地的艺术家们，为师生们进行了一场别具丝路风情的精彩表演。他们用具有高度艺术性和观赏性的演出，为老师们送上节日的祝福。

演出结束后，高一三班的何苏萌同学表示，在这场精彩的演出中，她看到了来自世界各地的艺术家们呈现出的丰富多彩的多元文化。在今天和老师们一起观看这场表演是非常难忘的记忆，祝班主任李老师和全天下老师们节日快乐！

编辑： 谭文婷