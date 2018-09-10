今天（9月10日）国际现代艺术周在西安拉开帷幕。

西部网讯（记者 贺桐）9月10日，作为第五届丝绸之路国际艺术节的重要活动之一，由陕西省文化厅、西安高新区管委会承办，陕西省对外文化交流促进会、西安丝绸之路现代艺术中心、西安青年美术馆、丝绸之路国际演艺联盟协办的国际现代艺术周在西安最具现代化气息的高新区拉开帷幕。

说到陕西的文化艺术，绝大多数人的脑海中只会浮现出“厚重”这类的词语，这是对三秦大地人文积淀深厚的肯定，却也难免给外人留下陕西“厚重有余时尚不足”的偏见。为了更好的向一带一路沿线各国展示陕西现代艺术的实力，同时也让西安的观众在家门口便能欣赏到来自世界各国的现代艺术，国际现代文化周已连续三年被纳入到丝绸之路国际艺术节的重要活动之中，并取得了良好的社会反响。

本届艺术周期间将举行剧目展演、艺术课堂、绘画马拉松和文创邀请展四大板块21项活动，吸引了来自俄罗斯、意大利、波兰等12个国家和地区的艺术家参与。首场活动法国当代美术展展出了伊丽莎白·温安等3位法国著名女画家的近100幅绘画作品。

法国画家伊丽莎白·温安表示：“这次展出的作品都表现了人与自然和谐相处的主题，非常高兴能通过丝绸之路国际艺术节这个平台让大家看到我们的现代艺术，我们也希望通过这个平台，通过艺术的形式拉近我们的距离。”