2018年9月1日，西安交大举行了本科生开学典礼。

开栏语：

62年前，因为新中国的建设需要，一棵大树，不远千里，从繁华的上海重新扎根大西北广袤的土地，如今它愈加繁茂，一派草木欣然。这颗大树，是一所名叫“交通大学”的高等学府。为大树提供养分的，是新中国几代知识分子薪火相传的报国之志，更是一个甲子时光孕育传承下来的“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的西迁精神。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部）近期，陕西广播电视台派出多路记者走进西安交通大学校园，追寻62年交大西迁的奋斗历程；深入我省厂矿企业、科研一线，对当年的西迁师生、交大优秀毕业生、西迁新传人等群体进行深入采访，全面解析“西迁精神”的起源、发展历程和现实意义，鼓舞和激励广大知识分子和社会各界弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代。

今天（9月10日）是一年一度的教师节，也是西安交通大学“西迁纪念日”。从今天起，陕西广播电视台播出系列报道《初心不改 向西而歌》，共9篇，追寻醇厚绵长的西迁往事，探寻中国优秀知识分子的家国情怀和使命担当。

今天请听第一篇：《向祖国和人民汇报》。

西安交通大学校长王树国：“看到同学们朝气蓬勃的面庞，真的到非常高兴，朝气蓬勃的面庞就感觉到这个国家这个社会未来有希望。”

2018年9月1日上午，西安交通大学2018级本科生开学典礼在思源学生活动中心举行。4700多名大一新生从这里将开启美好的大学时光。

校长王树国走上讲台，寄语新时代的学子们：你们是这个时代的参与者，也将是这个时代的见证者，所以这四年对于你们来说，是极为关键的。所以我希望大家做一个有灵魂的人，做一个有眼光的人，做一个有爱心的人，做一个有奋斗、逐梦理想的人。

在现场，六位高年级同学饱含深情地讲述了“西安交通大学爱国奋斗系列故事”，那段用芳华凝结的西迁岁月离师生们更近了一些。

学生：“西迁时，钟兆琳先生是最积极的响应者之一，也是年纪最大的教授。他卖掉了房子，安顿好夫人，带领电机系师生意气风发地踏上了西行的列车，在一片空地上建起了我国第一个电机制造实验室。”

学生：“62年过去，那些操着吴侬软语的老师已经离开了讲台。但是，学生们记着他们，校园记着他们，变化同样记着他们。“胸怀大局，无私奉献，弘扬传统，艰苦创业”，这反反复复被提到的十六个字，这是刻在我们交大人灵魂深处的交大品格。”

学生：“欢迎在座的每一位交大人加入其中。希望有一天，你会成为留下历史印记的交大人，在这里讲述属于你的故事。”