今年11月底陕西所有基层法院将实现人民陪审员参与审理案件

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 邹毅）陕西省高级人民法院、省司法厅今天（9月10日）在国家法官学院陕西分院，组织我省各基层人民法院部分法官，就《人民陪审员法》和人民陪审员参与案件审判工作展开培训。力争今年十一月底，人民陪审员覆盖我省所有基层法院的案件审理工作。

今年4月27日，十三届全国人大常委会第二次会议通过了《中华人民共和国人民陪审员法》，并于当天公布实施。为了将这部法律的实施落到实处，我省建立起了完善的保障机制，并明确了人民陪审员选任工作由司法行政机关牵头，基层人民法院、公安机关配合开展，在今年11月底前完成第一批选任工作。同时，在人民陪审员的选任上，严把条件，排除不适宜和不得担任人民陪审员的情形，实现司法行政机关与公安机关、人民法院以及相关部门之间的信息互联共享，严格明确人民陪审员在案件审理中的作用。

陕西省高级人民法院政治部副主任张峰：“防止片面追求陪审率，杜绝‘驻庭陪审’‘编外法官’等情况，努力实现从注重陪审案件‘数量’向关注陪审案件‘质量’转变。各中级、基层法院要根据本辖区实际情况，合理确定人民陪审员年度参审案件数上限，及时以适当形式向社会公布，并层报省法院备案。”

此外，在贯彻落实《人民陪审员法》的过程中，司法行政机关将在健全保障机制的同时，建立起选任管理工作机构，把必须的业务经费，纳入同级财政预算予以足额保障。

陕西省司法厅副厅长丁小军：“把学习宣传贯彻《人民陪审员法》作为一项重要工作任务来抓，将其纳入‘七五’普法重要内容，使社会各界及时全面了解人民陪审员制度，增进人民群众对人民陪审员制度的了解和认同，提高参与人民陪审工作的积极性和主动性。”

据了解，人民陪审员制度是指，国家审判机关审判案件时吸收非职业法官作为陪审员， 陪审员与职业法官或职业审判员一起审判案件的司法制度。

编辑： 张娟