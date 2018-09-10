劳动南路和广济街地铁施工 西安市民应提前规划路线

西部网讯（记者 刘望）记者从西安市轨道交通建设办公室了解到，为确保地铁五号线劳动南路站顺利施工，施工单位将于9月10日对劳动南路站五号线车站主体（劳动南路转盘加油站南侧）进行部分围挡调整施工，计划工期4个月。施工围挡后，保证双向6个机动车道+2个非机动车道。

因地铁六号线广济街站施工需要，施工单位将于9月10日夜间对西大街与广济街十字路口西北角人行道及部分道路进行围挡施工。届时，行人需从围挡南侧道路通行，施工期间，围挡周边快车道及公交专用车道保持目前车道不变，可正常通行，工期截止日期2018年9月30日。

地铁施工可能给市民出行带来不便，提醒市民提前规划好出行路线，确保安全畅通出行。

编辑： 刘望