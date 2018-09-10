鄠邑秦岭拆违进入攻坚期 已累计拆除413处14万余平方米

在鄠邑区草堂镇山水草堂，施工人员正在拆除违建项目。
在鄠邑区石井镇蔡家坡村，施工人员正在拆除一处违建民房。
西部网讯（记者 马晴茹）“沿山的违建破坏了原有耕地，大家都挺支持拆除的，既响应了国家政策，而且村民复耕也可以增加收益。”今天（9月10日），在鄠邑区草堂镇一处违建拆除点，附近村民王飞说道。
据了解，此次被拆除的违建点位于新环山旅游路南，太平河以东的山水草堂（山水宅院）违建别墅项目，共有48栋，占地342.62亩，建筑面积95817.34平方米，属违规公地，非法占地，未批先建。
记者现场了解到，此处违建自7月26日开始自拆，企业自行拆除7栋，9月5日以来，鄠邑区出动机械30台，洒水除尘车10辆，工作人员150余名集中拆除剩余的41栋违建别墅，计划9月11日完成拆除，9月20日清理完所有建筑垃圾，30日之前恢复土地原貌，确保垃圾清运和生态恢复紧跟而上，同天也拆除了石井镇蔡家坡村的2栋4户违建。
据石井镇组织委员李振方介绍，石井镇蔡家坡村四组违建为自建房，共有两栋四户，一户大概200到300平方米，总占地面积1200平方米，建筑面积1100平方米。“蔡家坡村违建主要集中于外地人租赁建房。”
鄠邑区秦岭拆除违建已经进入了攻坚期，对此，石井镇政府也做了大量工作，9月6日，区镇召开见面会，进行政策讲解，截至昨天违建自建房门窗已全部自行拆除，预计明天中午拆违就可以结束，下一步将根据土地性质进行整改。
蔡家坡村村民盛利告诉记者，他今年55岁，一直在村上生活，原来这些违建都是耕地，现在国家政策很好，拆违建大家都很满意，一是利国利民，再者也可以绿化环境。“现在拆得好，拆了之后村民可以继续耕地，山水清了，环境也变好了。”
记者获悉，截止9月10日，实际累计拆除违建322宗413处，拆除违建总面积144046.01平方米，其中别墅类35宗109栋，面积42790.45平方米。
编辑： 马晴茹
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