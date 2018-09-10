从西安坐高铁8小时可到香港 到底机票划算还是高铁划算

广深港高铁各次列车车票在内地和香港同步发售。

西部网讯（记者 张琪）据中国铁路总公司消息，9月10日8时起，广深港高铁各次列车车票在内地和香港同步发售。9月23日，广深港高铁香港段将正式运营，这也就是说陕西的小伙伴们从此可以坐着高铁逛香港啦。

记者从网上查询到，从西安到香港直飞全程需要3个半小时，转停飞机少则5个小时，多则10个小时。而从西安到香港的很多都是转停飞机，需要转机或者在别的城市停留后飞抵香港，例如9月12日的东方航空，从西安飞抵香港需要在上海停留，显示从西安到达香港需要10小时5分钟，小伙伴们去趟香港还真是不容易啊！

而广深港高铁香港段将正式运营后，陕西头条记者帮大家伙算了一下，不用再背着行囊赶飞机了，我们可以直接从西安出发，最快8小时30分钟就可以抵达香港：

① 西安→广州：7小时42分钟

② 广州→香港：48分钟

①+②=西安→香港：8小时30分钟

真的实现了早晨在西安吃胡辣汤，晚上就能品港式叉烧。

在香港读研究生的李先生告诉记者，自己是西安人，以前每次去香港都是买机票，转停的机票便宜很多，但是坐过一次10多个小时的，再也不想坐转停的飞机了，直飞的机票打折后最便宜的也要1500元左右，再加上去机场旅途换乘，其他交通费用，差不多需要1800元左右，“希望十月一能有时间，我打算坐高铁回西安去看看，好久没回去了。”

记者从12306官网查询到，坐高铁去香港，从西安北到广州南高铁，二等座813.5元，广州南到香港：215元，西安人坐高铁去香港全程票价约1028.5元。

特别提示：9月10日起，可通过12306网站、手机客户端、95105105电话和车站代售点窗口等方式进行购票啦。

编辑： 高政超