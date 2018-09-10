“第二届全球程序员节”10月24日将在西安举办

9月10日，第二届“全球程序员节·西安”新闻发布会在北京召开。

西安市委常委、高新区党工委书记、航天基地党工委书记钟洪江在会上发出诚挚邀请。

西部网北京讯（记者 李卓然）记者从9月10日在北京召开的“第二届全球程序员节•西安”新闻发布会上获悉，本届大会将于10月24日在古城西安举行。届时，将发布《改革开放以来软件产业发展回顾与展望蓝皮书》和《一带一路沿线工业信息化指数》，同时来自国内外的多名行业领袖、业界精英等将齐聚西安，围绕“数字世界，码动未来”年度主题，聚焦西安“丝路硅谷”建设，解析软件定义时代下的创新转型趋势，推动数字时代生产力的发展变革。

6大热点聚焦 2个国家级发布

“今年的程序员节，将深入科学精神、传播科学魅力，不仅邀请中国科学院知名院士与顶尖企业的高层同台对话，还将邀请史蒂芬•霍金的亲传弟子、法国科学家、《极简宇宙史》作者克里斯托弗•加尔法德带来‘超级宇宙’科学盛宴。”中软国际董事局主席兼CEO陈宇红在新闻发布会上介绍道，本届活动不仅聚焦程序员，更聚焦了务实创新、科学武装、创新人才、软件定义世界、一带一路等五大关键词，对全面进入数字世界作进一步阐述。

记者从发布会上了解到，在聚焦程序员方面，大会专门设置了“解放号杯”程序员大赛、全国十佳新锐程序员和西安十佳程序员评选等环节。在聚焦务实创新方面，邀请了风靡硅谷的Design Thinking创新方法创始人、Infosys前首席执行官等业界大咖，通过圆桌论坛、主题演讲、技术分享、高峰对话等为观众解析软件定义时代下的创新转型趋势。在聚焦一带一路方面，本届“全球程序员节”将聚焦西安“丝路硅谷”建设，举办“打造数字经济新高地”主题论坛，助力丝路企业引进来、走出去。

此外，本届程序员节还将在美国硅谷、印度班加罗尔、北京和南京4地设置了分会场，并在解放号云上软件园开设虚拟会场。西安高新区推介招商代表团将拜访以色列“创业之父”尤西•瓦尔迪，推动其创办的“以色列特拉维夫创新节”与“全球程序员节”结为“姐妹节”，并在以色列特拉维夫举办“全球程序员节”专场推介活动。

在本届“程序员节”期间，中国电子信息行业联合会将发布《一带一路沿线工业信息化指数》和《改革开放以来软件产业发展回顾与展望蓝皮书》。

“选择在西安发布一带一路沿线工业信息化指数，我们认为有利于挖掘一带一路沿线国家和地区开展数字经济的合作，促进西安参与一带一路国家合作，提升21世纪数字之路起点建设，进一步推动一带一路倡议的稳步落实。”中国电子信息行业联合会执行秘书长高素梅说。

编辑： 高政超