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榆林市严厉打击网络造谣传谣 约谈56家微博微信公众号负责人

时间：2018-09-10 11:56:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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榆林市严厉打击网络造谣传谣 约谈56家微博微信公众号负责人

近期，榆林市县两级网信、公安部门联动配合，先后对全市56家微博、微信公众号负责人进行约谈。

西部网榆林讯（记者 李明）近期，榆林市县两级网信、公安部门联动配合，先后对全市56家微博、微信公众号负责人进行约谈。

据了解，“榆林微曝”发布省委巡视组被隔离不实信息，“榆林观察”等账号发布领导干部虚假不实旧帖，“陕北新闻哥”“陕北热点”“陕北爆料王”等账号未经核实转载网传网曝类信息、集纳负面信息，“榆林小城”等账号存在推送色情低俗信息、“标题党”行为，“掌中榆林”等账号违规采编时政类新闻。根据《互联网新闻信息服务管理规定》《微博客信息服务管理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》等法律法规，榆林市县两级网信、公安部门责令相关负责人立即停止违法违规行为，要求限期整改并签订承诺书。

榆林市县两级网信、公安部门表示将继续加大监督检查力度，狠抓网站、微博、微信、客户端等重点环节，对各类互联网违法不良信息坚决发声亮剑，严厉打击网络造谣传谣，让网上舆论空间更加清朗、正能量更加充沛。

编辑： 高政超

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