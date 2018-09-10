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府谷县煤炭运销管理站12人同时被查 行贿者正接受调查

时间：2018-09-10 11:33:01  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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府谷县煤炭运销管理站12人同时被查 行贿者正接受调查

据府谷县纪委监委消息，府谷县煤炭运销管理站工作人员尚向阳、王国栋、杨峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受府谷县纪委监委纪律审查和监察调查。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 俞纪宣）据府谷县纪委监委消息，府谷县煤炭运销管理站工作人员尚向阳、王国栋、杨峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受府谷县纪委监委纪律审查和监察调查。

府谷县煤炭运销管理站工作人员刘奋华、赵通、郭建华、白敏、张立强、高志龙、郝林伟、郭永、齐喆涉嫌严重违法，目前正在接受府谷县监委监察调查。

刘三星涉嫌向府谷县煤炭运销管理站多名工作人员行贿，目前正在接受府谷县监委监察调查。

编辑： 高政超

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