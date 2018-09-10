洛南县一村干部酒后伤人 被警方行政拘留十日

9月7日，9条网友留言有回复。

西部网讯 洛南县沙河川村干部酒后伤人、蓝田县吉家湾村二组水泥路不达标、曲江新区曲黄路断头路迟迟不打通……9月7日，洛南县人民政府办公室、蓝田县人民政府办公室、曲江新区互联网信息办公室等7个相关党政部门回复了9条西部网网友留言。

洛南县沙河川村干部酒后伤人

被行政拘留十日

2018年8月22日，网友“张彦龙”反映，洛南县三要镇沙河川村副村长张胜利在2018年8月17日晚，喝酒后无理取闹，故意殴打我的母亲、妻子和我，我们全家不同程度受伤。报警后派出所不作为，希望政府部门能够调查处理。

洛南县人民政府办公室回复：经查，张胜利现任沙河川村副村长，系张彦龙堂弟。2018年8月17日23时30分许，张胜利酒后到张虎山家对张虎山进行漫骂，将前来阻挡的焦保香、徐桂珍（张胜利之母）、侯春霞（张彦龙之妻）打伤，后张胜利与张彦龙相互殴打。接警后，民警立即展开调查，对受害人进行询问并制作笔录。经初步调查，当事人无严重伤势，且张胜利处于醉酒状态，故当晚未对张胜利采取强制措施。8月27日，张胜利到三要派出所接受调查。张胜利到案后对其酒后殴打其母徐桂珍及张彦龙之母焦保香等人的违法事实供认不讳。

9月3日，三要镇派出所根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款之规定，决定对违法行为人张彦龙执行罚款200元；根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第二款（三）项之规定，决定对张胜利行政拘留十日，并处罚款500元。

蓝田县吉家湾村二组水泥路不达标

已要求施工方整改

2018年8月30日，网友“安慰”反映称，我是蓝田县华胥镇吉家湾村二组村民，我们二组下湾村一直都没有通水泥路，人们的出行实在是困难，终于盼星星盼月亮打好了水泥路，规定是3.5米宽，15公分厚，可是水泥路完全不按标准施工。希望相关部门能够调查处理。

蓝田县人民政府办公室回复：经查，华胥镇吉家湾村二组道路按照合同约定，道路厚度15cm,道路宽度3.5m,有一路段拐弯处（长度约十米）受自然地理地形条件限制实际宽度3m-3.5m之间。目前，由于该路尚未验收，现就存在问题华胥镇已要求施工方立即进行整改,拟在转弯处增设错车带以达到与合同相符的实际方量弥补道路宽度不足部分。道路厚度误差1cm左右是否符合水泥路相关规范，最终以第三方监理出具报告为参考。

曲江新区曲黄路断头路迟迟不打通

计划2018年11月15日前通车

2018年9月4日，网友“妮子”反映，中国铁建国际城小区北边曲黄路多年来迟迟不打通，影响该小区几百名孩子上学。我们属于曲江二小学区，打通以后走路需要10分钟即可，不打通上学特别困难，绕行至三环需要40分钟，给孩子上学造成很多麻烦和隐患，希望政府尽快解决！

曲江新区互联网信息办公室回复：岳家寨一路未修建部分目前正在进行土方清运工作，计划2018年11月15日前修建完成，开放通车。

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9月7日有回复：曲江新区等单位答复9条网友留言

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编辑： 辛超