西部网讯 三尺讲台，方寸之间。在我们身边，总有这样一些人，用匠心守望初心。

今天（9月10日）是第34个教师节，西部网、陕西头条联合各地通讯员走访陕西多地，带您了解几位坚守在平凡岗位的教师故事，在倾听这些老师背后故事的同时，我们也向所有老师道一声“节日快乐”。

宁强县二郎坝镇罗家坝村原罗家坝村小学（现为教学点）

何多亮 任教38年

“2008年以前，这个学校还是一所从学前班到六年级的完小，有130多名学生、五位老师。2009年该校的四、五、六年级被撤销后只保留了三名老师，2014年两名老师相继调走之后，就只有我一个老师了。目前，这个学校只有一个学前班和十个4至6岁的学生。”身材魁梧、精神抖擞、说起话来始终面带微笑的何多亮老师介绍。

“由于我们这里山高路远条件太差，再也没有哪个老师愿意来这里教书了，但有很多村民仍然想把这个学校保留下来，以方便他们的孩子在这里就近上学。我本来有过多次可以调走的机会，但我是本地人，自从1980年1月我当了老师后一直在这个学校教书，我对这个学校，这里的学生以及这里的村民，这里的一山一水一草一木都有特殊的感情。再说，作为一名人民教师，只要我还能站在这个讲台上，我就要尽自己最大的努力给孩子们上好每一堂课，让这里的孩子们学到更多知识……”

孩子们采了一些野花送给何多亮，祝他教师节快乐。

由于学校没有厨师，这里的孩子每天都是早上在家里吃了早饭后，九点半才来学校上课，中午只在学校吃点面包，喝点牛奶等，下午三点半放学后才回家吃饭。因此，何多亮既要当老师还要当管理员——每天都要提前半个多小时来到学校打开校门、打扫卫生、给学生们烧好开水，一人承担着语文、数学、体育、音乐等多门学科的教学，更要当好“孩子王”——教孩子们打篮球、陪孩子们玩游戏等。即使下午放学后，他还要等到最后一名孩子被家长接走，他才锁上学校的大门离开。

尽管每天都很忙很累，但他从无怨言。在谈及学校的未来时，他说：“只要还有一个孩子在这里上学，我就会坚守在这里！”（通讯员 吴天文 郭凤莲）