小区内托管班“疯长”隐患多 开设门槛低监管是空白

如何在家长对托管班的需求和监管压力中找到平衡，这个问题亟待解决。

西部网讯（记者 凌旎）颖园小区内的托管班成了灾，给居民上下楼造成严重不便。更重要的是，密集的托管班极大消耗着楼内电梯寿命，孩子扎堆的高层也暴露出消防安全等诸多隐患。记者走访发现，托管班的开设门槛很低，不但缺乏行业准入标准，且处于监管盲区。

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托管班“解放”家长 却“捆绑”安全

在面对记者采访时，颖园大厦18楼阳光托管班的“老师”也承认，托管班多多少少影响了小区业主的正常生活。“说是影响，其实也就是中午放学那一会，其他时间孩子少，不存在扰民的情况。”这位“老师”表示，“食药监要求的备案我们是有的，虽然这是经营场所，但我们办班也尽心尽力。”

该小区内另一家托管班的负责人坦言，这些年托管班大量增多，其实也是迎合家长需求。“很多双职工家长没办法一天4趟接送孩子，只需向托管班支付不多的费用就能解决这一棘手的问题，家长们何乐而不为？”

一位孩子家长也认同这个说法。“把接送孩子的任务交给托管班的确是目前最好的方法。其实起初我也有点担心，一间屋子里有那么多小孩，老师会不会尽心管，做的饭干不干净？但是后来发现孩子在托管班挺快乐的，饭菜也还可口，就逐渐打消了疑虑。”

然而，向西部网民生热线投诉的业主赵女士并不这么想。“中午去看看就知道了，居民电梯难坐先不说，那么多小娃在一栋楼里，万一电梯要是发生事故，万一楼里着火了，想都不敢想！一定要对这些托管班严加管理！”

物业：无执法权 眼看托管班成了“气候”

一个小区里开了三十多家托管班，物业是否尽到管理的职责？带着疑问，记者来到颖园小区物业办。

得知记者询问托管班，物业办王主任开始大倒“苦水”。据介绍，因托管班导致的电梯隐患已经多次令业主不满，孩子们在小区内成群玩耍也存在安全隐患，托管班已经成为一大害。“2006年前后，颖园小区只有一两家托管班。我们曾发过通知，不允许他们在7、8号楼开办，当时通知起到了效果。近几年来，尤其是小区内的独栋颖园大厦交房后，凭借靠近西影路小学的资源优势，我们小区托管班已经成了气候。”

记者查阅相关资料发现，《物权法》第77条规定，小区内开办托管班，已使住宅性质改变为经营性用房，管理人除了要遵守法律法规以及管理规约外，还必须要经过有利害关系的业主同意。如果不经同意擅自改变，有利害关系的业主可以去法院提起诉讼，请求排除妨碍、赔偿损失。

王主任认为，这条法规根本无法遏制小区托管班疯长的势头。“小区大多数房子都租出去了，业主只管收房租，就算知道房屋用途改变，他们也觉得无所谓。物业没有执法权，没人听我们的，无奈之下只能把‘不允许’改为‘尽量别’， 多年来也没有收取过更改房屋用途需交的3倍物业费。”

对于业主担忧的电梯安全问题，他坦言，颖园大厦的两部电梯一直在“苟延残喘”，电梯门经常关不上，物业去一看发现门缝里都是核桃皮、纸屑等垃圾。“幸亏小区内一位从事修理电梯行业的业主热心肠，每天下班回家会顺便检查电梯，这才避免了很多隐患。”

备案就能开托管班 监管涉及多部门成难题

记者在西安市食品药品监督管理局官网看到，8月28日，市食药监发布了今年秋季季中小学生校外托餐场所（小饭桌）登记备案名录。备案名录中，地址在颖园小区、颖园大厦内的托管班共有17家，阳光托管是其中之一。

大雁塔食药监所工作人员解释，截止目前，全市登记备案“小饭桌”共有3637家。“备案流程很简单，想开托管班的人员只需到管辖小区的社区填写申请表，经社区了解核实后盖章。拿着盖章的申请表，托管班负责人便可以到所在区的食药监部门备案。”

“备案仅相当于登记，不代表该托管班获得食品经营许可。就算想给他们办许可证，他们也没有营业执照。”该工作人员告诉记者，开一家托管班的成本并不高，食药监也没有明文规定限制住宅小区内的托管班数量，只是对托管班食品安全有管理权限，其他的管不了。

随后，记者又联系了雁塔区工商局。工商部门回复记者称，托管班不好管，涉及食药监、教育等多个部门，无法单纯地取缔。而雁塔区教育局工作人员对此的答复是“只要不牵扯培训，教育局就没法管。小区里的托管班给娃辅导作业算不算培训，也没有明确管理标准。”

那么，业主担心的消防隐患是否能消除？记者又致电西安消防，获悉《消防法》对开办托管班并无规定，但只要涉及到公共区域的消防安全，消防就要进行检查。得知颖园大厦的安全隐患后，消防方面表示会第一时间将情况反映给辖区派出所进行实地查看。

编辑： 韩睿