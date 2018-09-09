河北梆子实验戏剧《牺牲》西安上演，杨开慧事迹感动古城观众。

西部网讯（记者 刘璞华）9月9日，是毛泽东同志逝世42周年，一部讲述毛泽东妻子杨开慧烈士牺牲前，从牢房走向刑场的河北梆子实验戏剧《牺牲》在西安上演。作为第五届丝绸之路国际艺术节参演剧目，这部由河北艺术职业学院创排的戏剧大获好评，感动了许多在场的观众。

顶级河北梆子艺术家同台飙戏 理想主义直叩观众心灵

《牺牲》由著名剧作家刘兴会担纲编剧，上海京剧院一级导演、中国戏曲导演协会理事王青倾情执导，上海戏剧学院舞美系主任伊天夫担任舞美、灯光设计。全剧取材于杨开慧烈士牺牲前在狱中的感人故事，通过对杨开慧的英雄人格、母性人格、女性人格等不同人格侧面的刻画，展开坚守与放弃、灵魂与肉体、理想与现实的戏剧冲突，展示了早期共产党人对理想与信念的追求与坚守，拷问现代人的灵魂。

值得一提的是，该剧仅有杨开慧、老狱警、李琼三个人物和一个固定场景，在并不复杂的戏剧故事中，充满着强烈的情感表达。该剧的三位演员都是河北梆子剧种的顶级表演艺术家，同台飙戏，把河北梆子表演艺术推向了一个新的高度。杨开慧的扮演者彭蕙蘅是第十三届中国戏剧梅花奖获得者、河北梆子非物质文化遗产传承人，其他两位演员分别是第六届中国戏剧梅花奖获得者、河北梆子表演艺术家雷保春和河北梆子剧院国家一级演员刘海军。同时，该剧在唱腔设计上继承了河北梆子慷慨悲歌，同时又融入现代音乐元素，拉近了传统戏曲和当代观众，尤其是青年观众的距离。

河北梆子起源于山陕梆子 与陕西有着难解之缘

河北梆子由流入河北的山陕梆子蜕变而成，山陕梆子在长期的演出过程中，为了赢得河北当地群众的赏爱，根据当地群众的语言习惯、情趣、爱好等，在艺术上进行不断改革、创造。特别是后继人才和从业群体的当地化，随着演员队伍中河北人增多，逐渐形成了具有特色的河北梆子。杨开慧的扮演者彭蕙蘅表示，河北梆子起源于山陕梆子，和秦腔有着密不可分的渊源。此次来到陕西演出，也算是一种回家接受检验，希望得到陕西人民的喜欢。

河北艺术职业学院党委书记赵宗更表示，作为第五届丝绸之路国际艺术节京津冀地区唯一入选剧目，能够从全国各省市文化厅（局）、中直院团推荐的80余部优秀舞台剧中被遴选出来，与全国各地一流艺术院团同台演出，机会难得。《牺牲》自2016年1月首演以来，在全国巡演三十余场，获得观众及专家的广泛好评。该剧在中央电视台戏曲频道先后播出十余次，在2017年7月作为河北省唯一入选剧目参演第十五届中国戏剧节，并于2017年12月获评为河北省第十二届精神文明建设“五个一”工程奖。

据悉，此次亮相第五届丝绸之路国际艺术节，《牺牲》将连演两天，9月10日晚还将在陕西省戏曲研究院继续上演。