榆阳区成立学前教育集团，与西交大幼儿园“牵手办学”。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 高强）9月8日，榆林高新区学前教育集团与西安交通大学幼儿园战略合作办学签约授牌仪式在榆林高新完全中学举行，榆林高新区学前教育集团将在交大幼儿园的合作指导下，高标准起步，特色化发展。

榆阳区成立学前教育集团，与西交大幼儿园“牵手办学”。

据了解，榆林高新区目前有幼儿园20所，其中公办幼儿园榆林高新第二幼儿园在西安交通大学幼儿园合作指导下，三年中实现了从无到有、从有到优的发展。本学期榆林高新区将陆续投入使用高新三幼、四幼、六幼和七幼等公办幼儿园，将继续和西交大幼儿园“牵手”，合作办学，打造高质量的学前教育。

榆阳区成立学前教育集团，与西交大幼儿园“牵手办学”。

榆林高新区教育局相关负责人表示，将通过与西交大幼儿园合作，打造优质均衡的学前教育，力求在三年内为每所幼儿园打造出自己的特色。

编辑： 高政超