西安市庆祝第34个教师节暨优秀教师表彰大会召开 王永康致辞

西安召开庆祝第34个教师节暨优秀教师表彰大会。

西部网讯（记者 马晴茹）今天（9月9日）下午，中共西安市委、西安市人民政府在西安文理学院隆重召开西安市庆祝第34 个教师节暨优秀教师表彰大会。陕西省委常委、西安市委书记王永康，西安市人大常委会主任、党组书记胡润泽出席会议并为受表彰的集体和教师颁发奖牌奖杯。

西安市各区县、西咸新区、各开发区党政主要负责同志，相关市级部门主要负责同志参加会议，并与包括2018年新任中小学教师、外籍教师在内的700余名全市高校、中小学、幼儿园教师代表、大中学校在校学生、“一带一路”沿线国家留学生代表欢聚一堂，共同庆祝第34个教师节。

陕西省委常委、西安市委书记王永康在大会上致辞，并代表市委、市政府向全市教师和教育工作者致以最诚挚的问候。

王永康表示，希望全市的教师“以德立身”，用心、用情对待每一位学生，做好学生人生的引路人，打好学生的人生之基和发展之基，为学生系好人生的第一颗钮扣，让每一个孩子都能拥有一个光辉、灿烂的未来。

王永康认为，对大西安来讲，教育怎么样，大西安的未来就怎么样，抓教育就是抓发展、抓教育就是抓未来，抓教育就是抓民生，要坚持发展规划为先，资源配置优先，不断深化教育体制机制改革，加快教育均衡化、现代化和国际化，建设全国教育强市。

西安市灞桥区纺织城小学校长唐晓芳告诉记者，她从事教师行业29年了，曾在一线教学21年。“能在教师节来临之际，获得‘西安教育之星’的荣誉我感到很高兴，也希望每个老师都能做那一颗最独特的教育之星，做学生喜爱的老师。”

编辑： 高政超