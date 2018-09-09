全省首个“律所日”今设立 将提升律师价值归属感

9月9日下午，西安律师管理论坛召开。

西部网讯（记者 李媛）9月9日下午，律师管理论坛在西安召开。多位来自全省法律界、经济界专家学者齐聚一堂，把脉律师行业规律，推动律师事务所健康发展。同时确定今后每年的9月9日为“至正日”。记者了解到，这种以律师事务所名义设立的纪念日，在全省来说，尚属首次。

至正律师事务所高级合伙人、一体化管理负责人韩江说，作为一名律师，价值归属感非常重要，它一方面来源于律师经济收益的保障，另一方面在于律所带来的凝聚力和荣誉感。设立这样一个纪念日，就是希望让每一名律师都有价值归属感，从而激发大家转变服务方式，提升服务质量，主动为经济社会发展提供更专业、更及时、更有效的法律服务。

参与立法论证、监督见证重大执行活动、参与和代理涉法涉诉信访工作、参与涉外法律服务、担任政府法律顾问、助力乡村振兴、参与扫黑除恶……近年来，全省律师法律服务领域不断拓展，律师在立法、执法、司法、普法领域发挥越来越大的作用。因此，律师事务所的管理就显得尤为重要。论坛上，西北大学经济管理学院工商管理系讲师宋思远，西安交通大学文化哲学研究所执行所长张再林，至正律师事务所主任毛璟文、高级合伙人韩江等专家学者，分别就《律师事务所客户关系管理》《管理与哲学漫谈》《如何实现律师事务所有效管理》《律所转型期的一体化管理》等主题发表了主旨演讲。

至正律师事务所成立于2001年，现有职业律师、兼职律师百余人，连年被陕西省司法厅、陕西省律师协会评为“省级优秀律师事务所”。近年来，随着国家“一带一路”倡议的实施，至正律师勇于开拓国际法律事务，为陕西省企业“走出去”提供法律⽀持，服务足记遍布吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、菲律宾等国。

编辑： 高政超