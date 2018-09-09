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【9月7日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

时间：2018-09-09 14:51:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：王瑜

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【9月7日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西安市共检查企业68家，发现问题25家。宝鸡市共检查企业35家，发现问题6家。

西部网讯 9月7日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题70个，其中国家督办36个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业68家，发现问题25家。宝鸡市共检查企业35家，发现问题6家。咸阳市共检查企业36家，发现问题12家。渭南共检查企业62家，发现问题12家。铜川市共检查企业7家，发现问题5家。西咸新区共检查企业17家，发现问题10家。杨凌示范区共检查企业5家，未发现问题。韩城市共检查企业7家，未发现问题。

检查发现的70个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治19家，占比27.14%；工业企业污染防治26家，占比37.14%；燃煤锅炉整治1家，占比1.43%；扬尘综合治理19家，占比27.14%；露天焚烧管控5处，占比7.14%；

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜

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