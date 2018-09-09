教师节前夕 陕西教师代表登电视塔赏美丽大西安

电视塔观光平台上，中科创星九号宇宙的“宇航员”为教师代表送上纪念品。
三十位教师代表、主办方等在西部之光电视塔门前合影留念。
西部网讯（记者 凌旎）第34个教师节来临之际，恰逢“9.9公益日”，9月9日，30位陕西教师代表登上西部之光电视塔登高望远，在繁忙的课程中领略大西安的美景。
教师代表们参观了电视塔一楼后，坐直达145米高的室内观光厅，中科创星九号宇宙讲解员给他们科普了太空种子、能与人对话交流的智慧机器人、投影式红外血管成像仪等硬科技设备。三十余人沿着室外旋转楼梯上行至亚洲最大冒险观光平台远眺美景，南航西安分公司工作人员还向教师们赠送了飞机模型纪念品，表达了南航人尊师重道的美好情怀。
西安市长安区黄良街道中心学校校长强俊勇感叹道，身为长安人，在家门口办学，看到这些年来教学环境越来越好觉得很高兴。“我们小学给孩子准备了免费的午餐，还能课间加餐。上下学都是校车接送，既减轻了家长负担，也为孩子更好接受老师教育打下了基础。”
同样来自长安区的杜曲街道初级中学政教主任吴军利告诉记者：“登高电视塔，体验硬科技，看美丽西安，今天我们度过了一个有意义的节日。教师节看似是老师过节，其实更多的还是想着学生。今年教师节主题是‘弘扬高尚师德，潜心立德树人’，我也希望孩子们能够多多接受品德教育，在成为一个好学生的同时更要成为一个好人。”
据悉，本次陕西教师代表登高电视塔、看美丽大西安的公益活动主题为“丝路智旅弘扬师德、登高博望立德树人”，由陕西广电文化旅游管理有限公司主办，西安海外柠檬研学、中国南方航空股份有限公司西安分公司和中科创星星科普（九号宇宙）等机构协助支持。
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