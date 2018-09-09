铜川找准问题精准发力，水源地149个环境问题已基本完成整治。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 夏飞 李路） 今年以来，铜川市积极落实原环保部、水利部印发的《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》，通过全面摸底排查，建立问题清单，发现饮用水水源地环境问题149个。铜川市找准问题，精准发力，截至目前149个问题已基本完成整治。

铜川市水源地环境问题主要涉及铜川市桃曲坡和漆水河两个饮用水水源地，受矿区历史条件影响，问题主要集中在水源保护区内设有厂矿，污水处理厂和排污口较多；保护区内餐饮门店、洗车加水点生活污水排放，污水收集工程滞后两个方面。为此，铜川市环保部门首先要求陈家山、崔家沟、下石节、西川四家老煤矿企业的生活污水处理厂交由第三方机构运维，同时进行提标改造，从过去的《城镇生活污水处理厂》一级B标准提升到一级A标准，并加装总磷总氮监测设备，防止水体富营养化。在重点河道、排污口和库区设置51个360度高清可旋转式红外球机摄像头进行动态监控记录，通过不同位置的图像采集系统将重点部位的水质变化影像信息，实时传输到水源保护站指挥中心，随时发现问题随时处理。

铜川市水源区环境保护管理站工作人员王娟：“配有动态的语音播报系统，通过语音对进入水源保护区的行人，车辆进行劝离。夜间还可以通过红外球机摄像头对厂矿的排污情况进行检测，真正可以做到24小时全天候的动态监控。”

对于生活污水，铜川环保等多部门联合要求，餐饮门店铺设管网将生活污水收集至氧化塘统一处理，取缔违规设置的洗车加水点，并招聘77名环境巡查员，配发统一的服装和工作证，负责捡拾河道垃圾、制止车辆行人进入河道、定期维护保洁环保基础设施，从源头控制污染源，水环境质量得到提升。

铜川市民李雪芹：“过去的水接了以后要澄一下，因为漂白粉、沙子、杂物多。喝起来有点涩。现在这个水不需要了，接了可以直接喝。方便多了，不用沉淀。放心，绝对放心。”

从2015年10月起，铜川环保部门在沮河上游二级保护区沿河道建设2米高的治污防护网，在敏感区及下河口建设隔离防护墩，对朱鹮栖息地沮河河道实行全域封闭，消除污染隐患。截至目前，治污防护网这个绿色长城工程仍在建设当中，已累计建设四期，总长度达到72公里。

铜川市水源区环境保护管理站副站长李金龙：“下一步，我们将进一步加大投资力度，加快围网工程及其基础设施的建设，逐步达到人口集中地全覆盖。督促有关乡镇加快污水处理工程的建设，进一步扩大巡管员队伍，加大巡查检查频次，确保人民群众饮用水源的安全。”