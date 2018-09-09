铜川网友吐槽客运班线安全带手工缝制 客运站回应

铜川网友吐槽客运班线安全带手工缝制，客运站回应称：自己缝制的存在安全隐患。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心） 乘坐客运班车系好安全带已经是广大乘客朋友的共识了，因为在关键时刻安全带关乎着乘车人的生命安全。不过最近，有网友发微博称，铜川一客运公司运营车辆上的安全带竟然是用手工缝制的，并且长度无法调节，乘坐时让人很不安心。到底是怎么回事？

近日，一微博网友吐槽发文称铜川市新区咸丰汽车站客车上的安全带是手工缝制的，不能调节长短，希望相关部门予以关注。那么，客运站客车是否真的像网友吐槽的那样手工缝制安全带呢？

为了了解情况，记者来到铜川市新区咸丰汽车站，在一辆车牌号为陕B35063的营运车上，果然看到了网友所说的手工缝制的安全带，部分座位上安全带调节扣的地方被缝死，无法根据乘客实际需要调节长度。记者发现，原本要用很密集的线进行专业缝制的安全带，只用了寥寥数针简单固定。

铜川市第一客运有限责任公司新区分公司副经理吕伟：“这个是由咱自己缝上去的，因为咱当时断的不是说一个两个断的，断了以后每一个月就要检查一次，检查以后，咱就要求把这个缝制上去，因为它那边是翻过来刚好这个扣接到那，把这个缝制上去，是咱自己缝制上去的。”

记者在这辆车上数了一下，这辆客车核载47坐，其中手工缝纫的安全带就有16个之多。吕经理告诉记者，这个问题之前他们也发现过，使用期间更换过一部分，缝纫过一部分。记者现场测试了一下，几乎没有花费多大力气，手工缝纫的地方就会被拉开，安全带将无法发挥应有的作用，一旦发生意外，后果不堪设想。

吕伟：“当时缝制的线有点稀（疏）了，密度上有点稀，当时也考虑（安全）了，考虑了就是说缝制上去以后肯定就是拽的时候，没有考虑它的（受力）强度，（缝制）的行为不合适，对乘客安全上还是有安全隐患，存在着安全隐患。”

铜川网友吐槽客运班线安全带手工缝制，客运站回应称：自己缝制的存在安全隐患。

吕经理表示，目前铜川市第一客运有限责任公司新区分公司共有两条运营线路，其中主线是从铜川新区到西安，共有15辆运营车辆，其中4辆车的部分安全带存在这样的问题，他们也将立即整改。

吕伟：“他这个肯定是当时进车以后（安全带）质量上的问题，我们也发现这个问题了，发现问题该更换的也更换了，但是有些更换的确实没有更换过来，下一步，我们会把这个作为重点，作为安全的重点，每一个车现在都是排查，排查每一个车上有多少以后，买新的装在上面，自己再不会缝制这个了，保证每位乘客出行的安全。”

客运安全事关重大，对安全带质量问题的漠视就是对乘客生命健康安全的漠视，希望有关责任部门能本着对乘客负责的态度予以重视，也希望相关的监管部门能切实履行监督职责。对于此事我们还将继续关注。

编辑： 王瑜