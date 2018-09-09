高清：炫西安2018潮代汽车文化音乐节开幕

炫西安2018潮代汽车文化音乐节开幕。

西部网讯（记者 贺桐）9月8日下午，炫西安2018潮代汽车文化音乐节在西安市大明宫遗址公园拉开帷幕。

本届音乐节邀请了众多国内外的音乐巨星，其中不仅有红遍全球的著名百大DJ还有许多国内优秀的音乐人和唱作人。TK.RE、4U乐队、安子与九妹、宠儿乐团、鹿先森乐队、王建房、郝云、SKYLER等音乐人先后带来的演出燃爆现场。整个演出过程中还呈现了各种汽车互动活动，为音乐节添彩不少，一场惊喜求婚环节更是让现场又一次沸腾，这场求婚为音乐会现场增添了不少浪漫的气息。

本届音乐节旨在响应政府号召，弘扬“新西商”企业家精神；传播汽车文化，提倡绿色出行，礼让行人；针对青年受众，传承西商精神，践行“以老带新，传帮带”理念，激励青年人留在西安、兴业西安、发展西安，传播新时代正能量；展示大西安创新、活力、时尚、激情的新形象。

据了解，本届汽车文化音乐节强调汽车“文化”与“科技”的概念，将围绕西安本土文化氛围，以汽车生活为主题，以音乐为核心。汽车是我们人类进入工业社会以来最重要的出行工具之一，而音乐自古以来一直作为我们必不可缺的精神食粮而存在，如今在西安这片悠久而古老的土地上，汽车所代表的工业文化正在和流行音乐文化产生着奇妙的交融和碰撞。

编辑： 王瑜