舞剧《兰花花》“回家”献艺，用舞蹈展现陕北厚重文化。

西部网讯（记者 苏静萌）“来到西安就是回家了，我们会全心全意在家门口去演绎这个属于西北的民间故事。”舞剧《兰花花》的导演何利山在接受采访时如是说。这部由陕西省文化厅、延安市志丹县人民政府联合出品、中国东方歌舞团演出的舞剧《兰花花》， 9月8日成功亮相第五届丝绸之路国际艺术节舞台，与“家乡”观众见面。

舞剧《兰花花》讲述了陕北高原群山深处的村庄里，兰花花与杨五娃相互爱恋，情深意笃，但因双方家境贫寒而难以结合。在一次新春社火上，兰花花被大地主周老财看上，想让她嫁给自己尚未成年的幼子做儿媳。在媒婆的花言巧语和金钱彩礼的诱惑下，兰花花的父亲居然同意了这桩婚事。婚礼庆典上，满腔怒火的杨五娃与周老财发生了激烈冲突，混乱中，周老财失手打死了自己的爱子。丧心病狂的周老财欲让兰花花和自的儿子结为冥婚，由此演绎了一出震撼人心、催人泪下的人间悲剧。

一曲曲苍凉高亢的信天游，一声声奔腾豪迈的安塞腰鼓，一步步潇洒跃动的陕北秧歌……舞剧《兰花花》中除了那质朴自然的舞步，旋律同样也引人入胜。舞剧的音乐采用民间的信天游和交响乐相融合的方式，由国家交响乐进行演奏，并邀请陕北顶尖的民间歌手演唱。目的就是为了让观众体验到最地道的陕北文化，进而更好的诠释舞剧。

该剧的另一位导演唐文娟表示，舞剧《兰花花》在13年前就已经和陕西的观众见过面了，当时收到热捧的场面至今历历在目。她说这次来参加丝绸之路国际艺术节的作品，历时8年重新打造编排而成，也更加具有西北风情和特色，希望陕西的观众能够喜欢。

编辑： 王瑜