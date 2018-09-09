西安地铁6号线科技二路至科技八路区间右线盾构始发。
西部网讯（记者 刘望）9月9日上午，西安地铁6号线一期工程科技二路至科技八路区间右线盾构机“开拓者二号”始发，标志着西安地铁6号线盾构施工进入冲刺阶段。
西安地铁6号线一期工程南客站—劳动南路站TJSG-10标，包含一站两区间，即科技六路站、科技八路站—科技六路站区间、科技六路站—科技二路站区间。此次“开拓者二号”盾构机由科技二路站南端头始发，经科技六路站，最终抵达科技八路盾构井，全长1692米。
据了解，一年间，中铁二十四局项目部先后克服了交通导改、管线迁改、材料短缺、恶劣天气等不利因素影响，编制了多项具有针对性的专项施工方案并组织专家论证，实现了科技二路至科技八路区间右线盾构的顺利始发。
科技二路至科技八路区间右线盾构顺利始发，标志着6号线一期工程建设进入了区间盾构施工冲刺阶段，为后续工程顺利实施奠定了坚实的基础。
编辑： 刘望
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