第9届西部文博会文化产业项目集中签约 金额达300亿元

第九届西部文博会文化产业项目投融资推介会暨签约仪式在西安举行。
西部网讯（记者 刘望 凌旎）今天（9月9日），第九届西部文博会文化产业项目投融资推介会暨签约仪式在西安举行，涉及文化旅游、文化科技、教育科技、文化传输等多个领域的45个项目进行了集中签约，签约金额达到300多亿元。
中国西部文化产业博览会已成功举办了9届， 陕西省委省政府高度重视，西安市政府大力推进，此次西部文博会作为政府主导的国家级文化展会，深受关注，本届西部文博会吸引了全国乃至世界800余家展商参展，展会规模再创新高，体现出西部文博会的强大吸引力。
今年上半年，西安的地区生产总值增幅8.2%，居全国副省级城市第一位。1-8月份西安的财政总收入历史同期首次突破了1000亿元，税收增速达到了29.6%，连续八个月居全国副省级城市第一位，初步实现了以高质量发展，统筹高端产业和高速度增长的良好态势，其中文化创意产业高速发展成效显著。
西安市副市长李元表示，希望本次文化产业项目投融资推介会能展现出更多的文化产业项目，发挥出更大的综合效益，努力办成领跑中国文化产业的驱动会，带动区域经济增长，开拓国际文化产业市场。
第九届西部文博会组委会有关负责人、陕西省和西安市有关同志、西部各省市区代表、项目推介单位代表、各项目单位、投资客商见证了签约仪式。签约仪式后，来自文旅融合、文化传媒领域的16个项目客商进行了集中推介。
编辑： 刘望
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