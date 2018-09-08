西安公安征集秦岭北麓及周边涉黑涉恶违法犯罪线索 将严厉打击这些行为

西部网讯(记者 赵昊 朱童戈)自秦岭北麓违建专项整治工作以来，全省上下依法依规整体推进，昨日（9月8号）西安市公安局发布了关于举报秦岭北麓及周边区域涉黑涉恶违法犯罪线索的通告。
关于举报秦岭北麓及周边区域涉黑涉恶违法犯罪线索的通告
为牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，严厉打击秦岭北麓及周边区域破坏生态环境涉黑恶违法犯罪行为，全力维护秦岭生态环境安全，按照省、市委关于秦岭北麓及周边区域违规建别墅问题专项整治工作统一安排部署，西安市公安局面向全社会广大人民群众征集有关秦岭北麓及周边区域破坏生态环境、占用土地资源、毁坏林业资源、非法开采矿山等涉黑涉恶违法犯罪线索，进一步严惩破坏秦岭北麓及周边区域生态环境的涉黑恶势力犯罪活动，坚决打赢秦岭北麓及周边区域专项整治行动攻坚战。现通告如下：
一、依法严厉打击下列违法犯罪活动
1、严厉打击非法买卖土地，非法占用、破坏农用地，非法盗伐、毁坏林地，非法采矿，破坏性采矿，非法排放污染物等破坏生态环境的涉黑恶违法犯罪行为；
2、严厉打击秦岭北麓及周边区域违规建别墅，私自改变土地用途，私自开发违建项目等涉黑恶违法犯罪行为；
3、严厉打击强揽工程、强买强卖等农村宗族恶势力及“村霸”；
4、其他涉黑涉恶违法犯罪行为。
二、举报奖励
欢迎广大人民群众积极踊跃向公安机关举报以上线索，协助公安机关发现、查处、打击盘踞在秦岭山区及周边区域的黑恶势力。举报线索一经查实，将给予举报人2万元人民币现金奖励。
三、举报方式
1、直接拨打西安市公安局“扫黑办”专线举报电话：110或 86756110；
2、通过信件举报。地址：西安市文景路市公安局刑事侦查局扫黑除恶办公室，邮编：710016；
3、通过电子信箱举报。网址：xadhce@126.com. 本通告自发布之日起施行。
西安市公安局“扫黑办” 2018年9月8日
编辑： 钟莹
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