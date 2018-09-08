陕西京都书画联展开幕 成功举办35年成为中日文化交流典范

中国陕西·日本京都书画联展现场。

中日两国书画艺术家合影留念。

西部网讯（记者 贺桐）作为本届丝绸之路国际艺术节的重要组成部分，第35届中国陕西•日本京都书画联展，9月8日在唐大明宫国家遗址公园开幕。陕西省文化厅党组书记、厅长任宗哲，日本京都府议会议员、日中友好协会会长近藤永太郎，日本京都府文化体育部副部长田中圭一和中日两国的书画艺术家出席开幕式，并一同参观展览。

“中国陕西•日本京都书画联展”是中国陕西与日本京都两友好省府之间举办的一项文化艺术交流活动，每年度举办一届，由陕西省与京都府轮流主办。今年已经持续了35年，成为了建国后中日文化交流活动史上的一个典范。

任宗哲在致辞中，向35年来中日双方老中青三代艺术家，为办好这一展览所做的努力表示感谢。他说今年恰逢中国陕西和日本京都缔结友好省府35周年，35年的发展让书画联展中国陕西•日本京都书画联展早已超越了展览本身，为两省乃至两国的文化交往，两国人民的世代友好做出了巨大的贡献。

本次展览共展出中日两国书画艺术家的140余幅作品，涵盖了陕西与京都当代艺坛最有代表性的书画家，包括书法、人物画、花鸟画、山水画等多种题材，既有恪守传统笔墨精神的作品，也有实验性的现代作品，风格多样，是了解书画艺术在当代东亚发展现状的一个直观的活的标本。

据悉，展览从9月8日展至9月18日。

编辑： 钟莹