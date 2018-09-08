第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》启幕

丝路.巡演季《一路同心》首场演出现场。

西部网讯（记者 贺桐）9月8日，由中华人民共和国文化和旅游部、陕西省人民政府主办，陕西省文化厅、西安高新区管委会承办，陕西省对外文化交流促进会、西安丝绸之路现代艺术中心、西安青年美术馆、丝绸之路国际演艺联盟协办的第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》首场演出暨世界非遗展开幕在高新千人会堂盛大开启。巴基斯坦国家艺术委员会主席贾马尔·沙，陕西省文化厅党组书记、厅长任宗哲，贵州省文化厅副厅长袁伟，高新区管委会副主任顾海文，和来自泰国、印度、美国、俄罗斯、意大利、匈牙利等国的艺术家共同出席本次文化交流盛宴。

省文化厅党组书记、厅长任宗哲致辞。

任宗哲在致辞中表示，惠民巡演是丝绸之路国际艺术节重要的专题活动，四年多来深入地市、社区、高校、厂矿，进行了近千场的公益演出，让越来越多的普通市民能够亲身参与艺术节演出活动，并近距离欣赏海内外高水平文艺团体的精彩演出，成为陕西践行文艺为民、文艺惠民理念的具体实践。

任宗哲指出，作为今年丝路巡演季的创新，《一路同心》综艺晚会还将先后邀请西安、渭南、延安等地市的优秀群众文化节目，与外国艺术家同台献艺，从而提升群众参与度，拉近文化艺术与人民群众的距离，让人民群众喜闻乐见的节目走上国际文化艺术交流的大舞台。

世界文化展示现场。

世界文化展示现场。

丝路.巡演季《一路同心》首场演出现场。

丝路.巡演季《一路同心》首场演出现场。

丝路.巡演季《一路同心》首场演出现场。

据了解，丝路.巡演季《一路同心》是一部由“一带一路”国家共同演绎的合奏篇章。 分为专场巡演、世界文化展示、世界传统艺术工作坊等三个版块，国内外122位优秀艺术家将共同为这场交流盛会奉献各具特色的文化元素。艺术是无界的、丝路是共通的，国际色彩浓重的丝路·巡演季《一路同心》，为西安乃至陕西的文化发展增添了活力。同时也让参加演出的国际友人充分感受陕西不同地域的优秀传统文化与民俗风情。

编辑： 钟莹