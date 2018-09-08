向“西迁精神”致敬 首届交通大学西迁城市跑鸣枪开跑

9月8日，首届交通大学西迁城市跑在西安交大鸣枪开跑。
104名交大校友通过长跑向“西迁精神”致敬。
本次比赛2万元报名费将捐赠给学校用于西迁纪念馆建设。
西部网讯（记者 彭芬）今天（9月8日），首届交通大学西迁城市跑暨“重跑交大西迁路”三周年纪念活动在西安交通大学正式开幕，104名交大校友将通过长跑，向“西迁精神”致敬。
据悉，此次共有13支队伍参加比赛，每队8人，将在24小时中持续接力完成比赛。本次比赛2万元报名费将捐赠给学校用于西迁纪念馆建设。
西安交大副校长席光向返回母校的校友表示热烈欢迎。他表示，广大校友通过长跑来弘扬“西迁精神”意义非凡，将更好地宣传和弘扬交大的优良传统，为新时期学校的腾飞和发展推波助澜、贡献力量。
“我们凝聚各地校友参加西迁城市跑活动，就是希望全体交大人以更加健康的身心状态为祖国贡献自己的力量。”西安交大校友运动联盟会长李文杰说，“重跑西迁路”一方面向当年西迁的前辈们致敬，另一方面希望通过这种方式让增强校友凝聚力，展示交大人健康向上的精神状态。
据悉，为配合西安交大2018年“向西迁致敬”主题宣传月活动，本次西迁城市跑活动随后将在西迁路的沿途城市，依托当地校友会陆续开展活动，弘扬西迁精神。活动将持续4个月。
编辑： 高政超
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