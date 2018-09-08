西部网讯（记者 秦怡） 今天（9月8日），“第五届丝绸之路国际艺术节•2018国际儿童戏剧周”在西安启幕。开幕式上，由武汉人民艺术剧院新创的大型原创木偶剧《少年孔丘》亮相，标志着这趟童话王国的奇妙旅程已经开始，并将持续到16日。届时将有12台剧目，32场演出参加“国际儿童戏剧周”中外儿童戏剧展演活动，还将举办“国际儿童戏剧周”优秀儿童剧、传统木偶戏进校园活动。

大型原创木偶剧《少年孔丘》本着讲好中国故事、传播中国文化价值观的理念，以独特的优势与契合点，凭借木偶这一古老的艺术样式表现的传统题材，使得它在审美上保持了古朴、天真、灵动、恢谐的特色，尤其能让少年儿童喜闻乐见。

据了解，“第五届丝绸之路国际艺术节•2018国际儿童戏剧周”由中华人民共和国文化和旅游部、陕西省人民政府主办，陕西省文化厅承办，陕西演艺集团有限公司协办、陕西中贝元儿童艺术剧院组织的汇聚中国、荷兰、克罗地亚、比利时、阿尔及利亚等国家的多部精彩儿童剧演出，在剧场、学校、商场等儿童聚集场地掀起儿童剧艺术旋风。

相比以往，“第五届丝绸之路国际艺术节•2018国际儿童戏剧周”更加具有国际化视野和中国传统文化元素，更加注重国际儿童教育与儿童文化、儿童剧创作的交流。将加强中外儿童戏剧专业人士、艺术家、教育家、社会学家及观众之间的文化交流，开拓孩子们的国际视野，让家长们近距离了解世界儿童剧发展的前沿成果。真正意义上集西方儿童戏剧表演艺术、儿童戏剧体验、广场文化、互动参与于一体。将为西安的少年儿童呈现令人耳目一新、别具一格的儿童戏剧艺术盛会。