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铜川市公安局永安路派出所迅速破获一起记者敲诈勒索案

时间：2018-09-08 14:55:12  来源：西部网-陕西新闻网  作者：郭刚华

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铜川市公安局永安路派出所迅速破获一起记者敲诈勒索案

全省公安机关打击新闻敲诈整治舆论环境专项行动以来，耀州分局高度重视，迅速行动，分局永安路派出所成功破获一起借记者身份敲诈勒索案。

目前犯罪嫌疑人宋某已被警方刑事拘留。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 郭刚华） 全省公安机关打击新闻敲诈整治舆论环境专项行动以来，耀州分局高度重视，迅速行动，分局永安路派出所成功破获一起借记者身份敲诈勒索案。

9月4日，受害人李某来耀州分局永安路派出所报案称：8月1日，犯罪嫌疑人宋某以其石料场存在非法开采为由，敲诈勒索其2.5万元。接到报警后，民警迅速查清犯罪事实，确定犯罪嫌疑人宋某，成功破获此案。目前宋某已被警方刑事拘留，因宋某在榆林地区采用同样手段作案，此案已移交榆林警方处理。

编辑： 王瑜

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