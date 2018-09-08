【9月6日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月6日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题76个，其中国家督办42个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业71家，发现问题22家。宝鸡市共检查企业64家，发现问题14家。咸阳市共检查企业30家，发现问题6家。渭南共检查企业73家，发现问题18家。铜川市共检查企业11家，发现问题4家。西咸新区共检查企业20家，发现问题10家。杨凌示范区共检查企业5家，发现问题1家。韩城市共检查企业5家，发现问题1家。

检查发现的76个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治7家，占比9.21%；工业企业污染防治43家，占比56.58%；燃煤锅炉整治2家，占比2.63%；工业企业错峰生产与运输1家，占比1.32%；扬尘综合治理16家，占比21.05%；露天焚烧管控1处，占比1.32%；信访投诉4家，占比5.26%；其它非工业污染类型2家，占比2.63%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜