临潼彻底排查秦岭北麓违建 累计拆除2.4万余平方米

在临潼区代王街道，施工人员正在拆除玉川水库东侧一处生态园违建。

在临潼区代王街道，施工人员正在拆除玉川水库东侧一处生态园违建。

西部网讯（记者 马晴茹）“原来还觉得在这地方弄个农家乐好得很，时间长了，我们这环境就破坏了，看上去都让人揪心！”今天（9月8日），在临潼区代王街道玉川水库东侧一处违建拆除点，附近村民邢渭南说道。

据了解，这次被拆除的点位名称为玉川湖生态园项目，位于代王街道李河村高邢组玉川水库东侧，2009年始建，2015年建成，占地面积约12.8亩，属酒店民俗类项目，主要经营农家乐、生态养殖、垂钓等项目，由于位于秦岭保护区限制开发区内，所以依法依规进行彻底拆除。

邢渭南告诉记者，原来这处违建点所占土地都是群众可耕地，现在拆了违建正好还土地原貌，也给附近村民造福，保护一片蓝天绿地。

记者了解到，除了玉川湖生态园项目，当天也对穆寨街办的两处旧房进行了统一拆除，共计拆除面积2620平方米，相关进展信息将被收录并报送临潼区数据库。

“我们将努力做到坚持边查边改，全面迅速整治。抓紧核定疑似违建，对认定的违建，该拆除的迅速拆除，该整治的坚决整治。拆除的，同步启动高标准复绿，还绿于民。”临潼区秦保办主要负责人段明说。

“截止9月7日，临潼区已经复垦土地面积3684平方米，复绿土地面积5088平方米。” 临潼区副区长徐毅介绍，下一步，他们将在统一拆除后，对照上级相关要求，加快研判，加快认定，逐一拿出整治方案，尽快依法整治到位，对拆除完的和正在拆除的点位，将进一步依法依规加大拆除复绿力度，集中优势力量打歼灭战，再掀拆违复绿新热潮。

据悉，自全市秦岭北麓违建排查整治工作启动以来，临潼区严格对标14类问题，落实“九个一律”，按照“五查”要求，在沿山8个街办、41个行政村、317个村组全面开展拉网式排查工作，做到了“彻底排查”，共拆除79处，24155.49平方米。

编辑： 马晴茹