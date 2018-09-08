第五届丝绸之路国际艺术节在西安开幕。
西部网讯（记者 贺桐 刘璞华） 9月7日晚，第五届丝绸之路国际艺术节开幕式在西安举行。文化和旅游部党组成员于群宣布开幕。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并致辞。
于群表示，丝绸之路国际艺术节自创立伊始，即秉承丝路精神，积极推动人文交流与文明互鉴，已成为与丝路沿线国家开展全方位文化合作的重要平台。自创立以来，在各方的关心和支持下，丝绸之路国际艺术节迅速成长，逐步成为“一带一路”共享文化资源、共推文化建设的重要品牌，为“一带一路”人文交流作出了积极贡献。
庄长兴表示，陕西作为古丝绸之路起点，认真践行“一带一路”倡议，特别是在人文交流领域，平台载体全面拓宽，文化交往日新月异。作为国家级综合性艺术盛会的丝绸之路国际艺术节，4年来，规模效应不断扩大，品牌价值日益提升，为促进沿线各国艺术交流、丝路精神传承、文明互鉴发挥了重要作用。希望以举办艺术节为契机，深入发掘古丝绸之路的深厚文化底蕴，继续拓展务实载体，扩大合作领域，创新人才培养，推动“一带一路”建设走深走实、行稳致远，更好造福各国人民。
本届艺术节秉持“丝路艺术的盛会，民心相连的桥梁，人民群众的节日”的办节宗旨，在接下来的15天里，将由118个国家和地区的艺术家共同参与，在举办文艺演出、美术展览、文化论坛、惠民演出的同时，还将举办“2018青年汉学家研修计划（西安）”等5项专题活动。
第五届丝绸之路国际艺术节在西安开幕。
第五届丝绸之路国际艺术节在西安开幕。
第五届丝绸之路国际艺术节在西安开幕。
第五届丝绸之路国际艺术节在西安开幕。
第五届丝绸之路国际艺术节在西安开幕。
第五届丝绸之路国际艺术节在西安开幕。
编辑： 王瑜
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