宝鸡一小学多名学生出现发热症状 疑因细菌感染引起

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月7日早上8点，宝鸡高新区磻溪镇党家堡小学有4名学生出现发热、腹泻症状，被立即送往附近医院进行治疗。
截止7日下午19时，先后有54名学生出现发热，21人留观。经医院诊断，这些学生疑因细菌感染引起。
事件发生后，宝鸡高新区管委会迅速启动了突发事件应急预案，成立了应急处置工作领导小组，领导小组下设医疗救治、事件调查、综合保障等五个小组，分别由分管领导担任组长，磻溪镇政府、文教局、疾控中心、卫计局、食药监局、公安等部门为成员单位，第一时间赶赴现场，全力做好学生诊治，并尽快查明原因，做好处置保障工作。
目前，应急处置各项工作正在全力推进，事件原因正在积极调查之中。
编辑： 肖昌希
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