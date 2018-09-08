宝鸡公布校外培训机构首批黑名单 看看都是那些培训机构

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）为进一步规范办学行为，遏制和解决中小学生过重课外负担问题，宝鸡市今年设立校外培训机构“白名单”“黑名单”，积极开展校外培训机构治理。近日，宝鸡市公布了校外培训机构第一批黑名单。

记者了解到，根据教育部办公厅等四部门《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》精神，近期宝鸡市教育局安排各县区教体（文教）局在本级党委、政府的领导下，建立由教育行政部门牵头，民政、人社、市场监管等部门共同负责的工作机制，积极开展校外培训机构治理活动。

在全面排查摸底、集中治理的基础上，近日，宝鸡市公布了校外培训机构第一批《黑名单》（存在安全隐患、无资质和有不良行为、整改不到位的校外培训机构），共涉及196所培训机构。

宝鸡市校外培训机构第一批黑名单

金台区（7所）

盛龙教育咨询中心（关停）

星火舞武健身中心（关停）

梦想舞武健身中心（关停）

红对勾教育（关停）

惠誉教育（关停）

原点教育（关停）

金榜教育（关停）

渭滨区（10所）

博森教育

彩虹英语

小夫子国学馆

新起点画室

口才宝语商乐园

益智兄弟教育

美乐迪教育

卓艺教育

坐标系教育

翠华教育

高新区（10所）

高新区田胥崖作业辅导班

高新区芳馨辅导中心

高新区尚学少儿教育

高新区肖村作业辅导班

高新区常老师教育培训班

高新区朝阳教育

高新区阳光琴行

高新区博爱教育

高新区纽乐国际少儿英语

高新区BBunion国际早教

陈仓区（76所）

快乐剑桥英语

西安领军教育虢镇分校

卡农艺术教育

新梦想学习中心

金牌家教

金誉教育

莱茵艺术培训中心

艺卓舞蹈艺术学校

文思英语

牛顿教育

新冠教育中心

春蕾艺术培训中心

蓝天航模科技培训中心

快乐作文

冬蕾艺术中心

跆拳道教育

爱思教育

锦瑟琴筝

飞炫舞蹈

领秀作文

缤纷鸟美术教育

万兵音乐培训中心

陈仓鹿鸣棋院

刘永军书法学校

小太阳舞蹈艺术学校

英泰恩特

舞之杰舞蹈

爱学尚品

经典琴韵音乐培训中心

红烛教育中心

艺彩美术培训学校

兴元家教辅导中心

新精英

阳光精品辅导

睿智辅导

新时代课辅

金钥匙辅导

名师教育

三星精英

语慧口才

秋红学堂

金豆子艺术培训学校

少儿歌唱、声乐工作室

琴韵二胡工作室

艺星舞蹈培训中心

舞晓灵童

艺华教育

书画培训中心

水沐莲馨瑜伽舞蹈会馆

音乐美术

千渭书画培训

红叶英语

华舞国标舞活动中心

新航教育辅导

玉音音乐工作室

思远教育中心

文慧教育

金榜教育

新易学托管中心

贴心家教

乐学教育

金音符艺术培训中心

成长快乐教育辅导中心

爱思教育

艺葳舞蹈中心

剑桥英语县功分校

博学苑文化

海童艺术学校

博通教育

陈仓区开智英语培训学校

优贝少儿艺术馆

启智教育

第二课堂

优扬教育辅导中心

学典教育辅导中心

智多星教育

麟游县（7所）

炫彩拉丁舞

舞之星

飞扬拉丁舞

未来星

致远教育（关停）

金榜教育（关停）

暑期补习（关停）

千阳县（1所）

千阳县担当教育培训学校

凤县（3所）

成功教育

爱迪教育

幼小衔接补习班

扶风县（62所）

学乐教育

学优培训

秦学100

艺魂文化教育培训中心

思维文化教育培训中心

旭日教育

星海教育

慧博教育

睿达教育

未来星艺术培训

华艺美术

艺魂书画

阳光英语培训学校

牛老师乒乓球文化室

彤力文化课辅导中心

群英艺术培训中心

锦绣琴艺

艺林音乐部落

东方金字塔

新概念英语

追梦辅导班

慧星辅导班

博文辅导班

张伟国标舞培训学校（老区）

启蒙幼儿园作业辅导

五泉新一佳教育

午井镇新起点辅导中心

午井镇未来星辅导中心

午井镇梦源辅导中心

午井镇培优辅导中心

午井镇兴才辅导中心

启航教育中心

浪花特色辅导班

圆梦教育

新星教育辅导学校

新新教育

学而硕

杨凌剑桥英语

三星母爱教育

春光新星教育

达米拉画室

精英辅导班

晨光英语

天天向上托管

扶风县蓝精灵少儿托管中心

爱贝儿托管辅导中心

慧泽托教服务中心

蓝精灵少儿托管中心

希望之星少儿托管

鲍迪教育托管中心

智慧星托管

ABC教育托管

梦哆哆托管中心

文星托管

鲍迪教育托管中心

阳光英语托管

少儿托管班

大拇指教育

新起点教育

朝阳托管中心

伯乐马托管

百分百教育

陇县（20所）

七彩美术培训室

幼小衔接班

博艺艺考中心

幼小衔接班

星星画室

荣耀教育

砺俊跆拳道训练班

中国舞舞艺培训学校

创艺画室

点艺美术教育培训班

砺俊跆拳道训练班

幼小衔接班

吉他部落

梦想琴行艺术培训中心

飞扬锦涵泰拳道馆

觅风美术教育

五墨居士书画工作室

舞动红叶培训中心

郑家沟苗苗幼儿园

河滨星辰幼儿园

编辑： 肖昌希