学生剩饭军训教官责令尝泔水 洋县教体局：扣发教官工资并道歉

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 史凯强）近日，网上流传着一段军训教官让学生尝泔水的视频，内容显示汉中洋县二中学生在军训期间，因为少数学生浪费粮食，军训教官为了惩戒学生，让学生挨个品尝泔水桶里的混合物。

视频中，上百名穿着迷彩短袖的学生站在泔水桶跟前，前排学生挨个通过，并用手捞取泔水桶内的混合物塞入嘴中，前方沾着一个寸头中年人现场监督。

几个拿着饭盒的学生通过泔水桶时，曾经问教官吃哪个，教官带着笑回答：“哪一个？吃！”

视频发出后，引起不少学生和家长的关注。今天下午，洋县教体局做出以下书面回复：

经调查，今年8月洋县二中委托位于城固县的汉中学生国防军训教育基地进行高一新生军训，8月31号，因为部分学生午餐剩饭较多，浪费较大，军训教官看到后，为教育学生节约粮食，让浪费粮食的学生在饭菜收集桶里用手指蘸着嗅或捡着吃，洋县二中带队老师见状后立即制止，并将情况通报给基地领导要求迅速处理。

目前军训基地已经解聘了涉事教官，并扣发了他们的工资，并于今天（9月7日）到洋县二中道歉。洋县教体局要求洋县二中切实做好相关学生的心理疏导，吸取教训，举一反三，进一步加强学生军训的监管，并终止与汉中学生国防军训教育基地的合作。

编辑： 谢卓