学生剩饭军训教官责令尝泔水 洋县教体局：扣发教官工资并道歉

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 史凯强）近日，网上流传着一段军训教官让学生尝泔水的视频，内容显示汉中洋县二中学生在军训期间，因为少数学生浪费粮食，军训教官为了惩戒学生，让学生挨个品尝泔水桶里的混合物。
视频中，上百名穿着迷彩短袖的学生站在泔水桶跟前，前排学生挨个通过，并用手捞取泔水桶内的混合物塞入嘴中，前方沾着一个寸头中年人现场监督。
几个拿着饭盒的学生通过泔水桶时，曾经问教官吃哪个，教官带着笑回答：“哪一个？吃！”
视频发出后，引起不少学生和家长的关注。今天下午，洋县教体局做出以下书面回复：
经调查，今年8月洋县二中委托位于城固县的汉中学生国防军训教育基地进行高一新生军训，8月31号，因为部分学生午餐剩饭较多，浪费较大，军训教官看到后，为教育学生节约粮食，让浪费粮食的学生在饭菜收集桶里用手指蘸着嗅或捡着吃，洋县二中带队老师见状后立即制止，并将情况通报给基地领导要求迅速处理。
目前军训基地已经解聘了涉事教官，并扣发了他们的工资，并于今天（9月7日）到洋县二中道歉。洋县教体局要求洋县二中切实做好相关学生的心理疏导，吸取教训，举一反三，进一步加强学生军训的监管，并终止与汉中学生国防军训教育基地的合作。
编辑： 谢卓
娱乐他用两年多时间摄制完成《武动乾坤》，该剧将在优酷视频和东方卫视收官，评价却是张黎作品前所未有的两极化。09-07
娱乐为了看上去更加干练，不少央视主播，尤其是新闻频道主播，都是短发造型。09-07
娱乐视频中，佟大为将准备好的食材依次加入锅中进行炒制，动作娴熟、边吃边尝，俨然专业大厨范儿。09-07
娱乐刘耕宏一家为儿子宇恩办7岁生日派对，宇恩、泡芙等三个宝贝一起出镜，三人面容相似，玉雪可爱，宛如复制粘贴。刘耕宏给儿子办完生日派对赶去工作09-06
娱乐照片中吴磊穿着北京电影学院的白色T恤，戴着迷彩帽，面带笑容，青春帅气。” 吴磊穿北电T恤戴迷彩帽09-06
娱乐9月5日，在意大利威尼斯，电影《我们的时光》导演卡洛斯·雷加达斯出席拍照式。09-06
娱乐此前她的个人工作室也表示“和老朋友相见总是特别开心”，对此网友也纷纷表示期待仙姑今年的造型再次惊艳观众。09-06
娱乐近日，有网友晒出一组关晓彤回校参加活动的照片，穿着北京电影学院T恤的她扎着丸子头，一路面带微笑，与路人签名、合影，十分亲切。关晓彤给路人签名09-05
娱乐近日，张钧甯第二次受某品牌官方邀请前往纽约观看2019春夏大秀，以一身帅气中性风时尚穿搭开启时装周之旅。09-05
娱乐在舞台上他不吝为每一个“好声音”转身;在荧幕之外，谢霆锋还大方带着自己的战队成员现身大排档吃夜宵。09-05
娱乐 据悉，由张天爱、陈柏霖等人主演的青春励志爱情剧《鳄鱼与牙签鸟》正在法国波尔多紧锣密鼓的拍摄中，期待她在剧中为大家带来精彩的表现。09-05
娱乐世界儿童和青少年戏剧艺术大会中以“从儿童文学到儿童戏剧——儿童戏剧的改编艺术”为主题的研讨活动在中国儿童艺术剧院四楼排练厅举行。09-05