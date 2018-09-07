交警倡导“缓堵保畅 绿色出行”。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 马励） 近日，西安市莲湖交警在西安市儿童医院设立车辆临时停靠点，并与网约车企业合作，设立新能源车专属停车位，倡导缓堵保畅、绿色出行。

早上8点多，记者在西安市儿童医院门口的顺城巷看到，前来就诊的车辆已经排起了长龙，道路出现较为严重的拥堵。据了解，西安市儿童医院平均日就诊量3万人次左右，就诊车辆2000多辆，停车难、交通拥堵已成为常态。

西安市民（甲）：“到处都没有车位，而且这边违章也比较多。”

西安市民（乙）：“因为有时候着急，你只能开车是最方便，如果是你打车或者坐其他车来，孩子根本来不及，你像我们第一天来，要不是120直通来的话，根本就来不及。”

针对现状，西安莲湖交警与目前已获得网络预约出租汽车经营许可证的曹操专车合作，在儿童医院停车场设立新能源车专属停车位。同时在医院设立送医、就医车辆停靠点，车辆可短时间内停靠。

西安交警莲湖大队副大队长王波：“下一步，我们也会考虑上学停车难、购物停车难，居住停车难，我们也会和网约车的企业，会和出租车等这些公共交通进行深度合作，个性化的提供个性方案，保障特殊群体出行停车大大的改善。”