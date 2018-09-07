西安上半年接待游客1.15亿人次 今秋百余活动等你来！

“秋染中国•赏西安”2018大西安秋季旅游活动暨西安国际旅游节正式启幕。

西安结合秋季旅游登高、休闲、采摘、健身康养等季节性活动，推出119项系列特色文化旅游活动。

西部网讯（记者 凌旎 刘望）今年的古都秋色与往年大不相同，今天（9月7日），拥有六大主题共119项特色文化活动的“秋染中国•赏西安”2018大西安秋季旅游活动暨西安国际旅游节正式启幕。这一季的西安将在满满的秋意中迎接四方宾客。

本次活动9月1日开始，11月30日结束。以承办国际性活动为依托，西安市委市政府结合秋季旅游登高、休闲、采摘、健身康养等季节性活动，推出13项重点活动，119项秋季系列特色文化旅游活动。

西安旅游形象大使孙维在启动仪式上介绍了六大主题的范围。以周至猕猴桃年会等为代表的“秋味”，以第五届丝绸之路国际电影节为首的“秋影”，以世博会音乐节为主的“秋音”，世界文化旅游大会等充满乐趣的“秋行”、翠华山重阳敬老节等“秋山”活动和汉文化艺术节为主的“秋慧”，将继续深化西安音乐之城、国际美食之都、东亚文化之都、世界文化旅游名城等系列旅游IP的知名度，借助“秋色”进一步增强西安的文化软实力和城市吸引力。

近年来，西安坚持全域旅游发展的思路，大力推进文化+、旅游+的发展战略，着力培育万亿级文化旅游产业，全力打造丝路文化新高地，以“西安最中国”为主题，先后开展“西安年最中国、春满中国醉西安、夏爽中国嗨西安”等特色文化旅游活动。系列活动不仅满足了广大人民群众和国内外游客的日益增长的物质文化需求，更丰富活跃西安旅游文化市场，提升西安在国际国内的知名度和影响力。

记者获悉，今年上半年，西安接待海内外游客达到了1.15亿人次，同比增长45%，旅游业总收入达到1148亿元，同比增长了56%，为各项事业的发展均创历史新高。整个陕西的旅游经济也呈现增长强势质量提升良好态势。今年上半年接待境内外游客3.28亿人次，同比增长24.14%，旅游总收入3076.43亿元，同比增长30.29%。

编辑： 王瑜