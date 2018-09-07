西咸新区重点文化产业项目集中亮相西部文博会

有关负责同志了解西咸新区重点文化产业项目。

西咸新区展位推出的文化表演。

西部网讯（记者 刘望 梁锋伟）9月7日，第九届中国西部文化产业博览会在曲江国际会展中心正式拉开帷幕，西咸新区重点文化产业项目集中亮相，其中西咸新区B2馆共有沣东新城四家代表性文化企业参展，颇为引人瞩目。

文化旅游产业是西咸新区规划布局的六大千亿级产业之一。记者在西咸新区展台看到，“打造千亿级文旅产业”的参展主题异常醒目，整个展馆精心设计，合理布局，囊括西咸新区诸多文化旅游项目，其中比较突出的是沣东新城。135平米的沣东新城展厅，展出包括昆明池·七夕公园、沣东自贸新天地、沣滨水镇.诗经里、华侨城四家代表性文化企业。展区以文化资源、文化成果、文创产品展示及文化产业项目推荐介为主。

展会上来自诗经里的舞蹈吸引了众多游客的驻足喝彩，昆明池及诗经里展示的文创产品引来游客争相问询，沣东自贸新天地进行的文化产业项目推荐，吸引各类企业咨询。同时，华侨城的品牌展示及接下来在沣东新城的华侨城大型文旅项目规划，也让市民充满了期待。展览期间，细致的讲解、优美的舞蹈、精美的文创、有趣的VR体验……为来展会的市民和游客全方位展示了沣东新城的文化产业风貌。

据了解，来自沣西新城数字文化基地中清龙图公司和秦汉新丝路基地的中译语通公司参加西安馆数字企业展。中清龙图公司现场的数字文化展演，引来不少市民驻足观看。

编辑： 刘望