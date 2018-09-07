西部文博会陕台展区特色鲜明 融媒体解决方案受关注

张宏森、王永康、上官吉庆等参观陕西广播电视台展位。

陕西广播电视台推出多项活动以飨观众。

西部网讯（记者 刘望 凌旎）9月7日上午，第九届中国西部文化产业博览会在西安曲江国际会展中心开幕。国家广电总局副局长张宏森，陕西省委常委、西安市委书记王永康，西安市市长上官吉庆等参观了陕西广播电视台展位，了解陕西广播电视台发展情况。陕西省新闻出版广电局局长、陕西广播电视台台长王福豹陪同参观。

多项活动贯穿文博会 主题展区特色鲜明

本届西部文化产业博览会由国家文化和旅游部、国家广播电视总局、陕西省人民政府主办，其他西部11省(区、市)政府协办，西安市政府承办。来自西部各省(区、市)、中东部17个省(市)的有关代表以及伊朗、泰国、柬埔寨、英国、意大利、尼泊尔、沙特、印度等12个国家和地区的有关人士参加。

在此次文博会上，陕西广播电视台设置了两大区域，由主屏幕和舞台组成的互动演播区一共组织了七场活动，有公共文艺频道、都市青春频道、生活频道、秦之声传媒公司的品牌推介会，有“丝路云”助力融媒体中心建设高峰论坛及推介会，还有《一封家书》《长安处处有故事》签售会，线上线下全方位立体进行全台资源推介。

《一封家书》《长安处处有故事》签售会引起市民关注。

“媒体产业方兴未艾”主题展区。

陕西广播电视台以“丝路云融媒矩阵”“文化陕西品牌集群”“媒体资产海量库存”“媒体产业方兴未艾”为主题的四大主题展区，聚焦“广电文化+健康”“广电文化+休闲”“广电文化+互联网”等重点领域和产业，以优质的文化产品生产为突破口，有力提升了我省文化软实力，传递陕西声音，讲好陕西故事。

“丝路云”提供的融媒体解决方案备受关注。

“陕西号”“蓝直播”“视觉资产管理平台”提供互联网传播特色服务。

“丝路云”亮相文博会 提供融媒体中心解决方案

在2018西部文博会的现场，陕西广播电视台和西部网举行了“丝路云助力融媒体中心建设”推介会，对融媒体中心建设工作进行了系统性解读，提出了切实可行的解决方案，并面向陕西各县（区）提供了 “陕西号”、“蓝直播”、“视觉资产管理平台”等帮助县域打通传播渠道的特色服务。

陕西“丝路云”融媒体信息服务平台是经陕西省委宣传部批准，由陕西广播电视台和西部网共同建设和运营的省级媒体融合服务平台，致力提供广播、电视、报纸、互联网等多平台媒体融合解决方案。目前已为陕西省政协、省环保厅、省社科联、省文联、汉中电视台、华州区委宣传部等提供融媒体平台支持。

今天的推介会上，西北大学新闻学院副院长马锋教授系统性梳理了融媒体中心建设的有关政策和实现途径，华为中国区媒咨解决方案架构师陈光辉分享了以“AI+大数据+5G：媒体的新变革时代”为主题的演讲。

编辑： 刘望