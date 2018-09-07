榆林高新区将成立投资环境110办公室 打造一流营商环境

9月7日，榆林高新区举行优化提升营商环境第二次新闻发布会。

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（9月7日）上午，榆林高新区举行优化提升营商环境第二次新闻发布会，记者从现场了解到，高新区拟成立投资环境110办公室，进一步优化提升营商环境。

据了解，高新区实行立项审批限时办结制，备案项目、审批项目、核准项目、办理时限均大幅压缩，还出台了招商引资优惠政策，为中小微企业和高新技术企业生产经营提供标准化厂房，园区标准化厂房预计今年底主体完工，2019年具备入驻条件。

高新区为了降低企业的创业风险和成本，专门建设了科技企业孵化器，目前孵化面积6万平方米，现有孵化企业38家。高新区还规划了精细化工业园，引进了中国石油兰州石化80万吨乙烷制乙烯项目、高效清洁二硫化碳项目等一批精细化工项目，打造低成本工业区。

据介绍，榆林高新区还将成立投资环境110办公室，与行政服务中心并轨服务，进一步优化提升高新区投资环境，着力解决投资者反映的突出问题、督促考核优化提升投资环境相关工作。

榆林高新区还精简审批环节，推行业务同步并行审批，提高企业办事效率，减免费用收取，制定优惠政策，提供便民服务，提前介入项目，指导基建手续办理，加快企业开工进度，千万元重奖鼓励园区企业上市。

榆林高新区表示将对标先进、正视不足、转变观念、优化服务，全力推动全区营商环境建设迈上新台阶。

编辑： 王瑜