弘扬企业家精神 西安经开区举办庆祝首届西安企业家节联谊会

西安经开区举办庆祝首届西安企业家节联谊会活动。
西部网讯（记者 李卓然 实习生 丛雪婷） 9月7日上午，西安经开区举办庆祝首届西安企业家节联谊会，和区内百余位企业家一道共叙友谊、共话发展，共同庆祝第一个属于企业家的节日。
据了解，为大力弘扬企业家精神和新时代西商精神，营造全社会“像尊重科学家一样尊重企业家”的良好氛围，西安市委、市政府决定将9月8日确定为“西安企业家节”。为庆祝本届“西安企业家节”，西安市经开区特地举办了主题为“弘扬企业家精神·谱写经开新篇章”的联谊会。
西安经开区管委会主任钱虎威致辞。
会上，西安经开区管委会主任钱虎威表示，当前，经开区正处于历史上发展的最好时机，选择投资经开就是抢占先机，赢得未来。“希望各位企业家朋友，能够进一步走进经开，了解经开，投资经开。”
西安经开区党工委副书记苏俊良对经开区企业做出三项承诺：一是全力以赴，让政策再好一点；二是全力以赴，让服务再好一点；三是全力以赴，让环境再好一点。
据了解，凭借良好的投资环境，西安市经开区成功吸引了西门子、日立等世界500强投资项目58个；中国兵器、中车、中交、中铁等央企投资项目62个；康师傅、唯品会、汉神等行业龙头企业80余家。按照商务部综合评价最新结果，综合实力位列219个国家级经开区第22位。
未来，经开区将围绕引领建设万亿级工业大走廊战略定位，实施“三新战略”，助力“建强创佳”，打造“一带一路”先进制造业新高地，打造产城融合、宜居宜业的新北城，建设具有国际竞争力的一流开发区。
联谊会上精彩纷呈的文艺演出。
联谊会上，蓝海风投资管理董事长张春玲、华欧精密机械总经理樊延都、西安创业大街董事长杨少毅、西部金属材料副总经理顾亮、石羊集团副董事长常青山等五位企业家代表，分享了他们在经开区投资发展的故事。随后，《彩绸飞舞》、《启航》、《我的新衣》等文艺演出也精彩纷呈，除了西安文艺界的专业文艺工作者演出外，经开区区内企业也在舞台上展现了别样风采，赢得了现场阵阵掌声。
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