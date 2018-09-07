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为满足旅客出行需求 西安往返榆林延安宝鸡加开多趟车

时间：2018-09-07 14:54:13  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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为满足旅客出行需求 西安往返榆林延安宝鸡加开多趟车

今天（9月7日），记者从中国铁路西安局集团有限公司官方微博了解到，为了满足旅客出行需求，西安铁路加开一批车次，有出行需求的旅客可通过12306网站或人工窗口购买车票。

西部网讯 今天（9月7日），记者从中国铁路西安局集团有限公司官方微博了解到，为了满足旅客出行需求，西安铁路加开一批车次，有出行需求的旅客可通过12306网站或人工窗口购买车票。

加开车次如下：

自9月2日-9月13日西安-榆林间加开K8184次，9月3日-9月14日榆林-西安间加开K8183次。9月14日、15日西安-榆林间加开K5488次、9月15日榆林-西安间加开K5487次、9月16日榆林-西安间加开K5489次。自9月16日起，西安-榆林间加开K8184次；自9月17日起，榆林-西安间加开K8183次。

9月8日延安—西安北间加开D9399次；2018年9月8日、9日、15日、16日西安北—宝鸡南间加开D6803次、宝鸡南—延安间加开D5084次、延安—西安北间加开D5085次、西安北—延安间加开D5090次、延安—西安北加开D5091次。

编辑： 张娟

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