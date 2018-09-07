省人民医院医护无偿献血 可供3000张床位一周用血

陕西省人民医院开展“2018年卫生系统无偿献血月活动”。
陕西省人民医院开展“2018年卫生系统无偿献血月活动”。
西部网讯（记者 彭芬 通讯员 刘小晋）生命无价，热血有情。9月5至6日，陕西省人民医院开展“2018年卫生系统无偿献血月活动”，近千人报名献血，308人符合献血条件，献血总量达97600毫升，可以满足该院3000张床位包括抢救、手术及贫血治疗在内的一周临床用血。
据了解，献血的队伍中既有临床医务人员，也有后勤行政管理人员，还有患者家属和普通群众等。有的医务人员是在繁重的工作中抽空而来，有的是在刚下手术就赶过来的，许多工作人员献完血后又立即投入到工作岗位中去。大家用行动诠释了大爱无疆，无私奉献的精神，彰显了陕西省人民医院全院职工热心公益和医者仁心的高尚情怀。
陕西省人民医院输血科主任杨江存是一位多次献血“达人”，献血9次，总献血量达到3400毫升。杨江存表示，献血不仅可以救助他人的生命，同时对自身健康也有好处。“献血可降低血液黏稠度，使血液流速加快，供氧及运送营养物资的能力增强，可以预防心脑血管疾病及高血压的发生，能减少癌症的发病率。”
据了解，陕西省人民医院多次自发组织职工无偿献血，以实际行动表示对爱心接力的支持。医护人员不仅用精湛医术捍卫病人生命，还用行动充实血液库存，保障医疗供血，获得西安市卫计委和西安市红十字会颁发的“西安市团体无偿献血先进单位”称号。
编辑： 彭芬
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